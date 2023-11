Real Madrid vs. Barcelona por Nico Williams: “Tengo clara mi decisión”

Hay caso Nico Williams en San Mamés. Athletic Club de Bilbao teme por el futuro de un extremo que a sus 21 años se encuentra a pocas semanas de ser agente libre mientras la prensa habla de un interés concreto de Barcelona y Real Madrid por sus servicios. El jugador no hace oídos sordos a los rumores mientras por el País Vasco temen una fuga a coste cero.

Hablamos de un extremo lleno de potencia, cada vez más gol y que ya hace parte de la selección de España. Incluso dijo presente en una Copa del Mundo donde empezó a consolidarse en una élite que ahora le pone en Barcelona o Real Madrid. Medios como Mundo Deportivo, Sport y AS no dudan: habrá Clásico a la hora de buscar un fichaje que sería por 0 euros si es que el jugador no renueva un contrato que culmina sobre el final del próximo mes de junio. Para Bilbao sería perder sumas que llegan a los 40 millones de euros.

“Que equipos grandes como Barça, Madrid o clubes de Inglaterra estén pendientes de mí quiere decir que estoy haciendo bien mi trabajo”, comentó Nico Williams ayer en una entrevista para El Periódico. El jugador, hermano de Iñaki Williams y gran figura de este Athletic de Ernesto Valverde, no renueva hasta aquí una renovación que permita al menos a los vascos reinvertir su salida.

Un hecho que ya por de si no es sencillo. Recordemos que Athletic Club de Bilbao solo utiliza futbolistas nacidos en el País Vasco o Navarra. Hablamos de un margen para incorporar de 3 millones de habitantes que reducido al fútbol de élite es mínimo y que no permite incorporar jugadores internacionales. La cantera es la base de la entidad para existir y competir. MARCA habla de un pesimismo general que encaja con los intereses mencionados alrededor de Madrid o Barcelona.

Dependiendo de donde se lea la información esta cambia. Una parte habla de optimismo en el Bernabéu, otra en Montjuic y ninguna sobre a posibilidad de un nuevo contrato al norte de España. El jugador eso sí, avisa que todo puede estar definido. Es una de las joyas del mercado: “Yo tengo clara la decisión que quiero tomar, pero al final esto es algo que llevan mis representantes, que llevan conmigo desde que tenía 11 años”.

La Premier ya buscó a Nico Williams

Aston Villa fue el primer ‘grande’ en buscar sus servicios. A lo largo del verano hubo ofertas que superaban los 40 millones de euros y que fueron rechazadas por San Mamés. Se hablaba de montos que debían ir por encima de los 80M para dejar salir a un joven que ahora se hace un hueco en El Clásico. No olvidemos que tiene una cláusula de rescisión de 50 en este momento.

Los números de Nico Williams

Su debut llegó en un empate a dos ante Valladolid el pasado 28 de abril del 2021. Desde entonces acumula 95 presentaciones, 13 tantos y 10 asistencias para un equipo donde su fuga haría daño a nivel deportivo y económico. Barcelona y Real Madrid, más que relacionados con Nico Williams.