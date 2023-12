El ex futbolista del Barcelona, Inter Milan y Chelsea, Samuel Eto’o, ha recibido una demanda legal por parte de su propia hija. De acuerdo a lo reportado, esta demanda está impulsada por el incumplimiento del soporte financiero y familiar que debe entregarle.

La hija de Eto’o lo demanda por dejar de entregarle el apoyo financiero que legalmente le corresponde dar, tras no actuar nunca como padre presente para ella.

El actual presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol tendrá que enfrentarse en esta disputa legal a su propia hija, que con 21 años, acaba de iniciar su formación académica.

Annie, quien nació en 2002 en Padova, es hija de Eto’o y de Anna Maria Barranca, una mujer de Cerdeña con la que Eto’o tuvo una aventura en aquella época. El futbolista la reconoció como su hija, pero nunca tuvo una presencia activa en su vida.

Los detalles de la demanda contra Samuel Eto’o

La demanda iniciada contra Samuel Eto’o fue realizada desde del despacho del Dr. Daniele Vianello, y presentada ante la Fiscalía de Milán, en Italia. De acuerdo a lo reportado, se trata del último recurso tras múltiples intentos de contactarse con el camerunés pero sin recibir respuesta.

En 2015 Eto’o fue obligado por la corte a pagar 10 mil euros en concepto de manutención para Annie. Sin embargo, y de acuerdo a la reciente demanda, el futbolista no cumplió con su palabra. Finalmente, tras “un último y desesperado intento por contactarlo”, se ha decidido recurrir a instancias legales.

Los antecedentes no lo ayudan

Esta no es la primera demanda que recibe Samuel Eto’o por parte de una de sus hijas. Otra de sus hijas, nacida producto de otro de sus amoríos en su etapa como jugador, Erika Do Rosario Nieves, lo ha acusado de no pagar el mantenimiento.

Erika, por su parte, es hija de Eto’o y una mujer llamada Adileusa, a quien el camerunés conoció en un club nocturno en 1997, cuando era futbolista del Real Madrid, cedido en el Leganés.

Adileusa quedó embarazada en febrero de 1998, y fue cuando el camerunés dejó de responderle. En 2018 se inició una demanda para que reconozca a Erika como su hija, en la cual se destacó que el futbolista le dejó claro a Adileusa que “prefería que no diera luz al bebé”.

Luego de que fuera determinado que Erika era hija de Eto’o, se determinó en la justicia que este tenía que pagar 1,400 euros por mes a Erika, con un plan de pagos retroactivo desde 2018, cuando se inició la demanda. No obstante, como mencionamos, también ha recibido demandas por no pagarlo.

Esta demanda terminó en favor de Erika, y en julio de este año se impuso a Samuel Eto’o la pena de pagar 90,000 euros en concepto de pensiones de manutención impagadas hacia su hija.

Samuel Eto’o al día de hoy es quien preside la federación camerunesa, rol que tiene desde 2021. Esta casado con su mujer, Georgette, con quien tiene cuatro hijos, Maelle, Etienne, Siena y Lynn.