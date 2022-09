Camerún es uno de los países de África con más tradición futbolística. Fueron el primer equipo de ese continente en llegar a cuartos de final en un Mundial y tuvieron al primer gran futbolista africano: Roger Milla. Pero luego de Milla hubo uno aún mejor: Samuel Eto’o.

Samuel Eto’o nació el 10 de marzo de 1981, en Nkongsamba, una ciudad granjera al oeste de Camerún. De pequeño, su familia emigró a España y comenzó a jugar al fútbol allí. Precisamente en el Leganés, club que en 1996 lo envió al Real Madrid Castilla de la segunda división. Aunque luego retornó al Leganés.

Pero para sorpresa de todos, en 1998 lo fichó el Real Madrid como una apuesta a futuro. Estuvo dos años en el equipo blanco y tan solo jugó siete partidos. Pero tras ese paso por el Merengue, el Mallorca puso los ojos en él y se lo llevó en 1999. Se mantuvo allí hasta el año 2004 y en ese período hizo 70 goles en 165 encuentros. Además, en el equipo mallorquín hizo historia cuando ganó la Copa del Rey en el año 2003. Como si fuera poco, en aquella final contra el Recreativo Huelva, el camerunés anotó un doblete.

Posteriormente, dio el gran salto de su carrera al Barcelona, donde formó parte del primer equipo de Pep Guardiola y ganó la Champions League en el 2006 (con Frank Rijkaard en el banco) y en el 2009. En esa final del 2009, en Roma, contra el Manchester United tuvo un rol protagónico ya que anotó un gol. Pero esas no fueron las únicas “orejonas” que levantó, en el 2010 lo hizo con el Inter de Milán. Luego tuvo pasos por el fútbol de Rusia, en el Chelsea inglés, en la liga turca y se retiró en 2019 con la camiseta del Qatar SC.

Con la Selección camerunesa fue el jugador más influyente del país, luego de Roger Milla. Logró ser medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Sidney 2000, donde hizo un gol en cinco partidos. Ganó dos Copas Africanas de Naciones y participó en cuatro mundiales (Francia 1998, Corea/Japón 2002, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014).

Por Copas del Mundo, hizo un gol en Corea del Sur y Japón 2002 en el triunfo 1 a 0 contra Arabia Saudita. En Sudáfrica 2010, logró hacer dos. Uno en la derrota 2 a 1 contra Dinamarca y el otro también en la caída por el mismo resultado ante Países Bajos. Esos dos tantos fueron los únicos goles cameruneses en el Mundial jugado en África.

Luego de su retiro, comenzó a ser dirigente y desde diciembre del 2021 es el presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol. Bajo su mando, su país logró volver a clasificarse a un Mundial. En Rusia 2018, Camerún no estuvo presente y ahora, con Eto’o como dirigente, los Leones retornarán a una gran cita en Qatar 2022. Además, está entre los 20 máximos goleadores de la Liga española.

En junio pasado fue fue condenado a 22 meses de cárcel en suspenso en España por evasión de impuestos en sus tiempos en el Barcelona. El propio ex jugador admitió "el error" y asumió haber evadido impuestos, pero responsabilizó principalmente a Mesalles. “Reconozco los hechos y voy a pagar, pero que conste que entonces era un niño y que siempre hice lo que mi padre me pedía que hiciera”, expresó el ex delantero. Eto´o fue condenado a pagar cuatro multas, una por cada delito, que ascienden a 1,9 millones de dólares (1,8 millones de euros), y su ex representante (José María Mesalles) a otras cuatro por un valor total de 952 mil dólares (905 mil euros).