Barcelona cierra el 2023 ante Almería. El conjunto culé se prepara para una final en todos los sentidos de cara a defender el título de LaLiga. Se busca acortar la distancia de 9 puntos con Girona mientras por la prensa española siguen hablando de hipotéticos escenarios en el banquillo blaugrana de cara al mes de junio. Este sería el favorito de Joan Laporta si Xavi se va en verano. La confianza se mantiene hasta el verano y luego llegará el momento de analizar todo.

Los cambios en la convocatoria de Amberes, los pedidos de Xavi al entorno para tener estabilidad, las criticas de Deco a Frenkie De Jong…Mucho ruido alrededor de un club donde ayer los medios más cercanos al Camp Nou hablaron de confianza plena de Laporta hacia Hernández de cara al segundo semestre de la temporada. Desde MARCA confirman dichas teorías mientras se apunta el favorito de la directiva y su director a nivel deportivo si es que hay que hacer un giro de 180 grados en junio del 2024. Rafa Márquez no deja de sumar enteros.

Pase lo que pase sigue hasta junio. Es la información de MARCA antes de anunciar al ex defensor mexicano como el gran avalado por la junta directiva si es que existe una necesidad de apostar por otro proyecto. Presente en el filial culé desde 2022 y sexto ahora mismo en el Grupo 1 de la Primera Federación (Tercera división) de España, la figura de Rafa Márquez gusta en un Barcelona donde tanto presidencia como Deco le ven madera de entrenador en un futuro no muy lejano. Laporta no moverá nada de Xavi antes del 30/06.

Xavi tiene contrato hasta el 2025 con Laporta, el mexicano solo 12 meses antes. Márquez nunca ha negado un deseo que eso sí, espera que se de dentro de muchos años. Ha sido uno de los principales defensores de Hernández en estas semanas: “Hay que trabajar mucho para llegar a ese puesto. Al final el tiempo decidirá. Hoy lo más importante para mí es prepararme muy bien para seguir adquiriendo experiencia y cuando se dé la oportunidad estar preparado. Ojalá”.

¿Por qué gusta tanto el capitán de la Tri? La relación de Rafa con las divisiones menores, su conocimiento del club y todo el camino que ha recorrido para prepararse para el puesto en el filial (como hicieran en su momento los Pep Guardiola o Luis Enrique), suponen los pilares en los que su candidatura para un Barcelona del futuro se solventan. Xavi seguirá si o sí hasta junio y ahí se analizará todo. Rafa Márquez, el favorito de Laporta o Deco si hay que dar un giro de 180 grados.

Pedri cruza los dedos pensando en la Supercopa

Barcelona comunicó a lo largo de las últimas horas una nueva lesión para su estrella. Una que llega a solo unas semanas de defender el primer título de la era Xavi Hernández. Pedri será baja a corto plazo y se cruzan los dedos para que pueda llegar a la Supercopa. Osasuna y el 11/1, primer encuentro por Riad en este sentido. Pedri, a contrarreloj.

Se busca un mediocentro en enero

El agente deportivo israelí Pini Zahavi se reunió con altos cargos del club en las últimas horas. El representante de Robert Lewandowski no solo negó la posibilidad de ver al polaco fuera de Montjuic a corto plazo, sino que intentará satisfacer las necesidades en el mercado de una entidad con claros objetivos. Pierre-Emile Højbjerg del Tottenham, la última opción que surge en los medios por parte de Mundo Deportivo.