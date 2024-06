¿Se despiden de Old Trafford? El plan de la nueva directiva del Manchester United con su mítico estadio

Durante mucho tiempo los fanáticos del Manchester United pidieron a los Glazers, propietarios del club, que se retiren y vendan el equipo. Finalmente lograron lo más cercano a ello, cuando el Grupo INEOS, liderado por Sir Jim Ratcliffe, compró el 27% y se quedó a cargo de todo lo referido con la parte futbolística.

Sin embargo, ahora algunos fanáticos comienzan a pensar que esa puede no haber sido la mejor idea del mundo. Y es que por muy fanático del club que Sir Jim Ratcliffe sea, también es un empresario y como tal busca sacarle el mayor redito posible al club, y dentro de los negocios nada es sagrado. Ni siquiera Old Trafford.

El estadio del Manchester United tiene 114 años de historia, aunque han pasado varias reestructuraciones en el medio hasta llevarlo al punto en el que se encuentra hoy, con capacidad para 76,000 espectadores. Sin embargo, su última actualización y expansión se dio en 2006 y el paso de los años ha llevado a una degradación del mismo.

En los últimos años se han visto grietas y hasta sufrir con goteras desde el techo. Es por ello que hoy uno de los temas analizados en la mesa directiva es ¿Qué hacer con Old Trafford? Y las opciones que barajan, dividirán a los fanáticos.

Con el paso de los años, Old Trafford ha quedado desactualizado y por detrás de estadios más modernos.

Las opciones de la directiva del Manchester United con Old Trafford

“Los dos temas más hablados en Manchester United son: número uno, el fútbol, y número dos, el estadio”, declaró Ratcliffe en febrero. En estos cuatro meses la directiva ha estudiado la situación y determinado dos caminos que puede seguir el futuro del estadio.

Por un lado, existe la posibilidad de tirarlo abajo y construir un estadio nuevo, mientras que la otra opción sería realizar reformas de alto impacto. Lo cierto es que ambas costarán una enorme cantidad de dinero y la forma de recaudarlo traerá tanta controversia como la propia decisión entre un nuevo estadio o las reformas.

Clubes como Tottenham en Inglaterra han decidido dejar atrás sus históricas casas y mudarse a un estadio nuevo.

La opción de un estadio nuevo (favorita de Ratcliffe) significaría un gasto de alrededor de dos mil millones de libras para el United. Mientras que las reformas costarían la mitad de ese dinero, pero llevarían el doble de tiempo. Así lo entiende el propio director del Grupo INEOS y magnate británico.

¿De dónde sale el dinero para financiar el proyecto?

La era de los Glazers en Manchester United han provocado que, si bien el club no sufra con el Fair Play Financiero, tenga varios cientos de millones en deudas tal y como revelaron los resultados financieros del segundo cuarto del año fiscal, publicados en marzo pasado.

Los fanáticos de los Red Devils podrían sufrir un incremento de entradas.

A raíz de ello, las medidas a tomar para construir un nuevo estadio pasan por dos aspectos que no le gustarán mucho a los fanáticos: incremento en el precio de las entradas y la venta de los derechos de nombre del estadio.

INCREMENTO DE PRECIOS

Manchester United ya le ha reportado a los fanáticos que habrá un incremento del 5% en las entradas para la Temporada 2024/25, será el segundo incremento en temporadas consecutivas luego de 11 campañas en las cuales los valores se mantuvieron estables.

Ahora bien, según informa The Athletic, en caso de un proyecto sustancial de un estadio, el “Manchester United considera incrementar aún más el precio de las entradas, para ayudar con los costos del proyecto y mantener la recaudación lo suficientemente alta como para sostener un plantel competitivo.”

CEDER LOS DERECHOS DE NOMBRE DEL ESTADIO

Los Emirates Stadium, Etihad Stadium o King Power Stadium llevan el nombre de las grandes industrias que ayudaron a construirlo. Sin embargo, nombres como Old Trafford o Anfield son tan legendarios que parece difícil poder entregarlos sólo por dinero.

Al menos eso es lo que pensarán muchos fanáticos, pero la realidad es que la forma en que un tercero invierta la suma necesaria para la refacción/construcción del estadio, es entregándole los derechos de nombre.

Barcelona llegó a un punto medio con Spotify para no perder el ‘Camp Nou’.

Aún así, hay ejemplos donde se ha podido llegar a un punto medio. Barcelona, por ejemplo, llamará a su estadio el Spotify Camp Nou, una vez finalizadas las refacciones en el campo donde el club blaugrana ha hecho de local durante las últimas décadas.

Encuesta ¿Qué debería hacer el Manchester United? ¿Qué debería hacer el Manchester United? YA VOTARON 0 PERSONAS

La postura de Sir Jim Ratcliffe

Sir Jim Ratcliffe ha sido muy claro de que la situación está abierta a discusión, pero la postura que él tiene también es clara: “Manchester United necesita un estadio adecuado para uno de los clubes más grandes del mundo y, en este momento, no lo tiene. Old Trafford puede haberlo sido 20 años atrás pero definitivamente hoy no lo es“, destacó.

El deseo de Ratcliffe es crear un nuevo estadio, un ‘Wembley del Norte’, aunque especula con que semejante obra pueda costar alrededor de 2 mil millones de libras esterlinas. Lo cual hace un proyecto como tal poco factible, a menos que lleguen inversores de alto impacto (y billetera).

Sir Jim Ratcliffe pretende construir un nuevo estadio.

“En un mundo ideal, creo que es indiscutible. Construir un [nuevo] estadio en el norte. Un estadio de clase mundial donde Inglaterra pueda jugar, donde se pueda jugar la final de la FA Cup y que no esté centralizado en el sur de Inglaterra. No obstante, eso sería en un mundo ideal y uno tiene que ser práctico en la vida”, completó Sir Jim Ratcliffe sobre la situación.

En cualquier caso, una actualización con respecto al estadio del Manchester United parece estar en carpeta y la directiva tomará una decisión más pronto que tarde. Queda saber por cual de las dos opciones se decantarán y ver cómo impactará en los fanáticos.