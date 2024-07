El entrenador italiano busca reforzar su plantel y tiene en carpeta a un ex compañero suyo.

Previo al inicio de la pretemporada de su equipo, el entrenador de la Roma, Daniele De Rossi, se encuentra trabajando en el mercado de pases con el objetivo de sumar refuerzos para su plantel para afrontar tanto las competencias a nivel nacional como a nivel internacional.

Tras pedir a Nicolás Valentini para reforzar su defensa central, el DT italiano posó sus ojos en otro jugador con pasado en Boca, donde se fue en malos términos, y que lo conoce muy bien ya que compartió plantel durante su estadía en el Xeneize, a lo largo de la temporada 2019.

Según lo informado por el periodista de TUND México, Diego Armando Medina, la Roma realizó una oferta formal para contratar a Esteban Andrada, el arquero argentino de 33 años que actualmente se desempeña en Rayados de Monterrey, donde todavía tiene contrato vigente por una temporada más.

Siguiendo con su información, la fuente citada agrega que los contactos se dieron por De Rossi, debido a que fue compañero suyo en 2019, y que además de este interés, el golero surgido de Lanús está en conversaciones con el elenco mexicano para extender su vínculo. Por el momento, no trascendió de cuánto es la oferta económica de la Roma ni la postura del jugador ante la misma.

En caso de llegar al elenco italiano, Andrada competirá por un puesto con el belga Mile Svilar, quien fue titular a lo largo de la última temporada, ya que el experimentado portugués Rui Patrício, quien habitualmente era suplente, no renovó su contrato y se marchó con el pase en su poder.

Por otro lado, en cuanto a la actualidad del arquero, es titular indiscutido en el elenco mexicano, y en la última temporada tuvo mucha continuidad, atajando en 28 de los 29 partidos que disputó su equipo. El único que no disputó fue por descanso debido a la seguidilla que tuvo Rayados.

Esteban Andrada podría jugar en Roma. (Foto: IMAGO / Agencia-MexSport).

Los números de Esteban Andrada en Rayados de Monterrey

Desde su llegada al elenco mexicano a mediados del 2021, el arquero argentino disputó un total de 125 partidos, en los que recibió 113 goles y mantuvo su arco en 0 en 47 oportunidades. Además, recibió una tarjeta roja y ganó un título a nivel internacional: la Concacaf Champions League 2020/21.

La conflictiva salida de Esteban Andrada de Boca

A mediados del 2021, después de permanecer durante 3 temporadas en el Xeneize, el arquero tomó la decisión de abandonar la institución con el objetivo de cambiar de aire. Si bien al principio la dirigencia no estaba de acuerdo, Andrada hizo fuerza para que lo transfieran, por lo que Boca aceptó la oferta de Monterrey de 5 millones de dólares.

“Estoy triste y contento a la vez. Este es un club para quedarse a vivir, pero también necesitaba cambiar de aire”, afirmó en declaraciones a ESPN sobre su salida. Y agregó: “Pasé tres años maravillosos y me enamoré, pero también te tocan momentos difíciles. Me encantaría volver y por eso me gustaría irme por la puertea de adelante”.