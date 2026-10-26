Sevilla vs. Osasuna en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 10 de la LaLiga

Sevilla recibe a Osasuna este lunes 26 de octubre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Ramón Sanchez Pizjuan. El Sevilla llega golpeado por una goleada en Madrid y necesita cortar la seguidilla de resultados irregulares antes de que la tabla se le escape. Osasuna, en cambio, llega con el envión de un triunfo que le devolvió algo de calma.
Son equipos que pelean en la zona media de LaLiga y un triunfo puede acercarlos a los puestos de arriba. Para el Sevilla es además una chance de responder rápido tras el golpe sufrido en la fecha anterior.
La actualidad de ambos equipos
El Sevilla no logra encontrar la regularidad: cayó 1-4 como visitante ante Real Madrid y antes había empatado 3-3 con Levante, también lejos de casa. Más atrás había perdido con Barcelona en su propio estadio. Con 14 puntos en 9 fechas, está sexto, una posición que invita a pensar en Europa pero que puede desdibujarse si no corta la racha de tropiezos.
Osasuna llega de mejor ánimo después de ganarle 2-0 a Racing de Santander de local, un resultado que le vino bien tras la dura caída 2-5 frente a Betis. Antes había sumado un empate ante Rayo Vallecano. Con 11 unidades está 12°, en una zona tranquila pero sin margen para relajarse.
El historial entre Sevilla y Osasuna
El historial entre ambos es parejo pero con ventaja para el Sevilla: de 53 partidos se impuso en 22, Osasuna ganó 17 y hubo 14 empates, con una diferencia de goles favorable a los sevillanos, 65 contra 50. En los enfrentamientos más recientes la cosa estuvo muy pareja, con triunfos de un lado y del otro y varios empates sin goles, señal de que los duelos entre estos dos equipos suelen ser más cerrados de lo que marca la historia general.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|26/04/2026
|Osasuna vs. Sevilla
|2-1
|Primera División
|08/11/2025
|Sevilla vs. Osasuna
|1-0
|Primera División
|24/04/2025
|Osasuna vs. Sevilla
|1-0
|Primera División
|02/12/2024
|Sevilla vs. Osasuna
|1-1
|Primera División
|28/01/2024
|Sevilla vs. Osasuna
|1-1
|Primera División
|23/09/2023
|Osasuna vs. Sevilla
|0-0
|Primera División
|26/02/2023
|Sevilla vs. Osasuna
|2-3
|Primera División
|25/01/2023
|Osasuna vs. Sevilla
|2-1
|Copa del Rey
|12/08/2022
|Osasuna vs. Sevilla
|2-1
|Primera División
|05/02/2022
|Osasuna vs. Sevilla
|0-0
|Primera División
Horario del partido
- Argentina: 17:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: ESPN3, Disney+ Premium
- Chile: ESPN, Disney+ Premium
- Perú: Disney+ Premium, ESPN 5
- Ecuador: Disney+ Premium, ESPN 5
- Colombia: Disney+ Premium, ESPN 5
- Venezuela: Disney+ Premium, ESPN 5, inter
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
Tabla de posiciones
En síntesis
- Sevilla y Osasuna se enfrentan este lunes 26 de octubre por la jornada 10 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por ESPN3 y Disney+ Premium.
- Sevilla suma 14 puntos en el torneo.
- Osasuna suma 11 puntos en el torneo.