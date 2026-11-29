Valencia y Osasuna se enfrentan este domingo 29 de noviembre, en el Estadio Mestalla, por la jornada 14 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Valencia recibe a Osasuna este domingo 29 de noviembre desde las 10:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 14 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Mestalla. El Valencia necesita puntos con urgencia porque el descenso empieza a quedar cerca y la tabla no perdona. Osasuna, en cambio, llega con la tranquilidad de quien pelea por otros objetivos y puede jugar sin la presión de abajo.

Son apenas tres puntos los que separan a ambos en la tabla, pero el margen de error del local es mínimo y el de Osasuna bastante mayor. Un resultado puede acomodar o complicar el panorama de cada uno antes de que termine el año.

La actualidad de ambos equipos

El Valencia llega golpeado en la tabla, 17° con 12 puntos en 13 partidos, aunque la última salida le dejó algo de aire: ganó 1-0 como visitante ante Rayo Vallecano después de la goleada en contra que había sufrido frente a Real Madrid en el Mestalla. La diferencia entre ese partido y el anterior, un triunfo ajustado ante Elche, muestra un equipo irregular que necesita sostener rendimiento de local para despegarse de la zona baja.

Osasuna se mueve en la mitad de la tabla, 14° con 15 puntos, y llega de ganar de local ante Málaga por la mínima. Antes había empatado con Athletic Bilbao y caído como visitante ante Deportivo La Coruña, un cierre de calendario que lo deja con ritmo parejo, sin grandes rachas pero tampoco en caída libre.

El historial entre Valencia y Osasuna

El historial entre ambos es amplio, 48 partidos, y ahí el Valencia se impone con claridad: 25 victorias contra 10 de Osasuna y 13 empates, con una diferencia de gol considerable a favor del equipo local de este domingo. En los enfrentamientos más recientes la cosa viene pareja, con triunfos repartidos y algún empate con muchos goles de por medio, lo que deja en claro que el dominio histórico no siempre se traduce en los duelos más cercanos en el tiempo.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 01/03/2026 Valencia vs. Osasuna 1-0 Primera División 24/08/2025 Osasuna vs. Valencia 1-0 Primera División 02/03/2025 Osasuna vs. Valencia 3-3 Primera División 24/09/2024 Valencia vs. Osasuna 0-0 Primera División 15/04/2024 Osasuna vs. Valencia 0-1 Primera División 27/08/2023 Valencia vs. Osasuna 1-2 Primera División 11/03/2023 Valencia vs. Osasuna 1-0 Primera División 07/10/2022 Osasuna vs. Valencia 1-2 Primera División 16/04/2022 Valencia vs. Osasuna 1-2 Primera División 12/09/2021 Osasuna vs. Valencia 1-4 Primera División

Publicidad

Horario del partido

Argentina: 10:00 hs

Por dónde ver el partido

Argentina: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Chile: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Perú: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Ecuador: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Colombia: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter

DIRECTV Sports, DGO, inter México: Sky Sports, Sky+, izzi

Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App

ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App Centroamérica: ViX, Sky Sports

ViX, Sky Sports España: DAZN, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

Tabla de posiciones

Publicidad

Todos los partidos de la jornada

Deportivo La Coruña vs. Barcelona — domingo 29 de noviembre, 12:15 hs

Celta vs. Villarreal — domingo 29 de noviembre, 14:30 hs

Real Sociedad vs. Sevilla — domingo 29 de noviembre, 17:00 hs

Espanyol vs. Getafe — lunes 30 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis