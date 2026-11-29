Valencia y Osasuna se enfrentan este domingo 29 de noviembre en el Estadio Mestalla por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Valencia recibe a Osasuna este domingo 29 de noviembre desde las 10:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 14 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Mestalla. Valencia viene de ganarle 1-0 a Rayo Vallecano y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Osasuna viene de ganarle 1-0 a Málaga y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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