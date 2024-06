La relación entre Kylian Mbappé y el PSG finalizó luego de siete años, quince títulos y 256 goles en 308 partidos. El astro francés no volverá a vestir la camiseta del conjunto parisino, al menos en lo que a su futuro cercano respecta, y una vez finalizada la Eurocopa será presentado frente a la afición del Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Sin embargo, la realidad es que si bien su vínculo con el Paris ya no existe, todavía tiene algunas cuestiones que resolver con el equipo liderado por Nasser Al-Khelaifi. Específicamente, con los despachos de cobranzas, de donde busca recolectar unos 100 millones que le pertenecen y se le deben.

De acuerdo a lo reportado por el afamado periódico francés L’Equipe, “Kylian Mbappé le habría exigido al club el pago de 100 millones de euros, correspondientes a los salarios y primas desde el mes de abril”, dinero que aún no se le ha pagado.

El mismo reporte indica que desde el PSG no tienen intención de abonar ese dinero a Mbappé, el cual no se le paga desde que el futbolista anunció públicamente que su futuro no se encontraba junto al conjunto de la capital francesa. Los franceses entienden que esa es la forma en que recuperarán algo del dinero que perdieron por la salida de Mbappé, quien dejará oficialmente el club en forma de agente libre, cuando su contrato termine el próximo 30 de junio.

El delantero francés sigue en disputa con el PSG debido a cómo fue su salida.

Mbappé podría iniciar acciones legales contra el PSG

La resolución de este asunto y el pago de todos los pendientes que remontan hasta abril alcanzan una suma cercana a los 100 millones de euros, por lo que Kylian Mbappé y su entorno no dejarán ir el tema con facilidad. Mismo motivo por el cual el PSG tampoco dará el brazo a torcer fácilmente.

Las posturas del club y del entorno de Mbappé son completamente opuestas en esta cuestión, y desde el lado del jugador ya han puesto sobre aviso al PSG. El equipo legal que acompaña a Mbappé se ampara en el artículo 259 de la Carta de Fútbol Profesional para defender sus derechos económicos.

Kylian Mbappé y su entorno piden los 100 millones de euros que se le deben.

Dicho artículo expresa que “los clubes deben pagar los salarios a los jugadores contratados a más tardar el último día de cada mes, en las condiciones del derecho común”. De más está decir que es un punto que más de un club se ha saltado en múltiples ocasiones y PSG no es la excepción.

De momento la situación no ha llegado a los juzgados, pero si Mbappé no recibe lo que cree que se le debe, no tendrá otra opción más que dar curso legal a la disputa con el PSG. Aunque será un tema que no tendrá una solución sencilla ni temprana si se llega a ese punto.

En cualquier caso, ambas partes seguirán en contacto y negociando esta situación mientras Kylian Mbappé continúa en su cruzada por obtener la Eurocopa, el único título que le falta como futbolista de la Selección de Francia.