“Ganar no es importante. Es lo único que hay”, es una de las frases de cabecera de Diego Simeone. Lo cierto es que, este año, Atlético Madrid terminará una temporada sin títulos y el único objetivo que le queda es que no lo pase el Real Madrid y poder ser escolta del Barcelona en LaLiga. En ese contexto, el Cholo dejó una particular definición.

Sobre la posición de la tabla en la que quiere terminar, el DT fue contundente: “Subcampeón, no. Segundo. Subcampeón es subterráneo. Por abajo. Segundo es segundo”. Y agregó: “Creo que el objetivo nuestro está más que claro. No hace falta decir lo que pensamos y sentimos. Siempre buscamos llegar lo más arriba, lo más alto posible, y no vamos a cambiar”.

En la previa del duelo ante Elche, Simeone dejó elogios para Sebastián Beccacece: “Nos vamos a enfrentar a un equipo que, desde su llegada, ha mejorado sobre todo el ritmo de juego en campo rival. Tiene buenos rompimientos de segunda línea, tiene una cantidad de centros en la parte ofensiva y han intentado, por lo que se ve, tener un gran trabajo colectivo en la parte defensiva”.

Con Molina y De Paul, la formación del Atlético para enfrentar al Elche

Ivo Grbic; Nahuel Molina, Axel Witsel, José María Giménez, Mario Hermoso y Yannick Carrasco; Rodrigo De Paul, Koke Resurrección y Thomas Lemar; Antoine Griezmann y Álvaro Morata.