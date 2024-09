El Atlético de Madrid no tuvo miramientos para invertir en este mercado, Julián Álvarez, Robin Le Normand, Conor Gallagher y Alexander Sorloth fueron sus grandes fichajes, pero puede que aún no hayan terminado. Si bien el mercado de pases ya finalizó y no se pueden hacer negociaciones entre clubes, nada le impide al Cholo Simeone ir a por un jugador libre.

Y ese es el caso de Adrien Rabiot, el centrocampista francés de 29 años, que culminó su vínculo con la Juventus tras cuatro temporadas y que ha sido un indiscutido de la Selección de Francia en el Mundial de Qatar 2022 y la Eurocopa 2024. Allí es donde apunta Simeone para continuar reforzando a su Colchonero con un jugador de comprobada jerarquía.

Rabiot, que ya descartó la posibilidad de un regreso a la Juventus, es un jugador del agrado del entrenador argentino, que ya lo intentó fichar años atrás, cuando éste finalmente eligió al PSG. Hoy esa posibilidad vuelve a materializarse y lo que los separa son las exigencias salariales por parte del entorno de Rabiot.

En caso de poder limar esas diferencias, el Atlético de Madrid podría hacerse con los servicios de un futbolista con más de 500 partidos como profesional, experiencia en equipos de primer nivel como Juventus y PSG, y la Selección de Francia, y decenas de títulos en su palmarés.

Atlético de Madrid y Julián Álvarez, con un inicio lento de temporada

Atlético de Madrid ha sumado ocho puntos de los doce posibles en sus primeros cuatro partidos de LALIGA EA SPORTS, y este domingo enfrentará al Valencia, buscando reencausar su curso en esta temporada contra el colista del torneo. Por su parte, Julián Álvarez buscará sus primeras participaciones de gol en el club de la capital española.

El delantero de la Selección Argentina, que viene de convertir un gol y repartir una asistencia contra Chile en la última Fecha FIFA, aún no registra ni goles ni asistencias con la camiseta del Colchonero.

Julián Álvarez busca gritar su primer gol con el Atlético de Madrid. IMAGO

La Champions League en el horizonte

Luego del partido del domingo contra Valencia, el Atlético de Madrid tendrá su primera gran prueba en Europa. El jueves, el Atleti recibirá al RB Leipzig alemán en el Civitas Metropolitano, buscando iniciar de la mejor forma la renovada Champions League.

El nuevo formato de competencia lo verá enfrentarse luego a Benfica, LOSC Lille, PSG, Sparta Praga, Slovan Bratislava, Bayer Leverkusen y RB Salzburgo, alternando localías y partidos como visitante. En lo posible, Simeone querrá contar con Rabiot para dicha competencia.