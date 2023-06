A los 41 años y luego de 24 temporadas durante toda su carrera en casi una decena de clubes, el sueco Zlatan Ibrahimovich le puso broche final a su trayectoria el pasado domingo una vez que finalizó el encuentro entre el Milan y Hellas Verona de la Serie A.

Además de haberse destacado por míticos goles en su carrera, convertir más de 500 tantos en total y tras haber levantado 32 títulos en toda su trayectoria, Zlatan también será recordado en el mundo del fútbol como un célebre autor de frases polémicas en lo que se suele conocer como “trash-talk”, es decir hablar mal de los rivales para generar controversia.

Entre todas estas frases picantes que se le atribuyen al sueco, en las últimas semanas hizo mención a lo que fue el título del mundo de la Selección Argentina y a los 26 campeones en Qatar siendo burlesco con todos ellos menos con Leo Messi: “Messi ganó todo y será recordado, pero el resto se portó mal y eso no se puede respetar. Esto lo digo como profesional de alto nivel. Para mí es una señal de que ganaron una vez, pero no lo volverán a hacer. No se gana así“, sentenció Zlatan en su momento.

Desde allí, ya han sido varios argentinos que lograron coronarse campeones, incluyendo en esa lista a Lautaro Martínez en el equipo rival de Ibrahimovic, el Inter. No solo una vez, sino en dos ocasiones, y una de ellas ante Milan en la Supercoppa de Italia en donde el Toro incluso selló aquella victoria por 3 a 0 en enero del 2023. Y este lunes, luego de confirmarse el retiro de Zlatan, el capitán neroazzurro fue consultado al respecto en una entrevista con ESPN.

Sobre el tema, Lautaro no anduvo con vueltas y declaró: “Lo vi ayer, no seguí mucho su carrera pero sé que es un jugador que marcó goles importantes y que anotó mucho en su Selección. Le mando un saludo muy grande y que en su futuro tenga el mayor de los éxitos“. De esta manera, el Toro no soltó chicanas ni comentarios al pasar y fue muy cordial con su rival.