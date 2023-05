A pesar de que estaba próximo a renovar su vínculo con la Juventus, que finaliza en junio de este año, el futuro de Ángel Di María es una incógnita, debido a que las charlas se enfriaron, y el club italiano sufrió una quita de puntos, por lo que no participará de la próxima Champions League.

En medio de esta situación confusa, el delantero de 35 años, subió un emotivo posteo a su cuenta de Instagram, con una foto junto a su familia, a la que le agradeció por todo el apoyo que le han brindado a lo largo de su carrera como futbolista.

Un fanático de la Juventus, respondió a esta foto con un comentario fuera de lugar, y esto generó el enojo de la familia Di María. “Andate de Turín, mierda. Vos, (Leandro) Paredes y todos esos mercenarios que no saben lo que significa tener la camiseta de la Juve puesta. Quítense de en medio, imbéciles”, tiró el usuario llamado Cristian Labonia.

Como respuesta a esta de respeto, el delantero argentino respondió: “El que no merece tener la camiseta de la Juve puesta sos vos. Porque al equipo y a los jugadores se los banca cien por cien hasta el final. Esto que estás haciendo es demostrar que solo estás con Juventus en las buenas y no en las malas. Te mando un saludo grande. Yo hasta el final. No como vos”.

Además, también salió a golpear Jorgelina Cardozo, la esposa del delantero, quien ya lo ha defendido en varias oportunidades: “¡Él no arma el equipo! Él no es el técnico, no es de los que prefieren quedarse atrás, llamate a silencio. ¿Sos tonto o te pagan?”.