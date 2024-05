El momento que está pasando Marcelo Gallardo en Al Ittihad no es el mejor. Luego de una mala seguidilla de resultados, comenzaron los rumores de una posible salida al final de la temporada, y como si fuera poco, el Aston Villa del Dibu Martínez quiere sacarle a un jugador que pidió en el último mercado de pases.

Según lo informado por el medio TuttoMercato, el equipo de la Premier League posó sus ojos en Matías Soulé, el delantero argentino de 21 años, que fue pedido por el Muñeco en el último mercado de pases, pero recibió una respuesta negativa, ya que el deseo del futbolista es seguir en el fútbol europeo.

Agregando con su información, el medio citado agrega que el interés del elenco villano por Soulé se debe a que buscarán un reemplazo de Nicolo Zaniolo, quien no seguirá en el club y regresará a Galatasaray, el club dueño de su pase, una vez que finalice la actual temporada.

Por otro lado, en cuanto al presente de Soulé, actualmente se desempeña en el Frosinone de la Serie A de Italia, donde se encuentra cedido a préstamo desde la Juventus hasta el cierre de la temporada, y luego regresaría al equipo de Turín para analizar cómo seguir su carrera en el corto plazo.

Matías Soulé está en el radar de Aston Villa. (Foto: IMAGO / Giuseppe Maffia).

En caso de que Aston Villa quiera hacerse con sus servicios, deberá hacer una inversión económica fuerte, ya que los italianos le pusieron un precio a la ficha del jugador, y la misma es de 30 millones de euros, una cifra mayor a la opción de compra que poseen por Zaniolo.

Una posible forma de convencer al argentino de llegar al club más allá de lo que significa jugar en la Premier League, puede ser la posible participación del Villa en la próxima edición de la UEFA Champions League, ya que a falta de 3 fechas para el fin de la liga inglesa está en la cuarta ubicación y le saca 7 puntos a su inmediato perseguidor, que es el Tottenham y tiene un partido menos. Es por eso que si saca un mínimo de 5 puntos, logrará sellar la clasificación.

Los números de Matías Soulé en esta temporada

En su paso por Frosinone, el delantero argentino de 21 años disputó un total de 35 partidos, en los que marcó 11 goles (es el goleador de su equipo en la Serie A), y además aportó 3 asistencias.

Soulé pelea por un lugar en los Juegos Olímpicos de París 2024

Al ser categoría sub 23, el delantero nacido en Mar del Plata no ocupa cupo de mayor y es por eso que entra en la consideración de Mascherano para jugar en la próxima cita olímpica, a tal punto de que lo convocó en la última gira amistosa. Cabe destacar que para estar presente en París, Soulé deberá ser autorizado por su club, ya que los mismos no están obligados a ceder jugadores a esta competencia.