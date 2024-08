AS Roma

Daniele De Rossi habló en la rueda de prensa previa a la visita al Cagliari por la Serie A, pero el partido quedó en un segundo plano. El entrenador de la Roma fue consultado repetidas veces por la inminente salida de Paulo Dybala, que tiene todo arreglado para continuar su carrera en el Al Qadsiah de Arabia Saudita.

Ante las repetidas preguntas sobre el tema, el director técnico utilizó siete palabras que definen su postura y la del club ante esta situación: “Aquí en la Roma, nadie es más importante que la Roma, este es un concepto que no debe tergiversarse”.

Luego, el estratega profundizó en sus sensaciones y fue cauteloso con la información: “Como entrenador, no puedo comentar rumores ni charlas, no participé en las discusiones. Luego hablará Paulo, que para mí fue y sigue siendo un jugador fuerte. Dije lo que tenía que decirle al club y a Dybala, luego no puedo ir más lejos“.

“No tengo otros intereses, sólo quiero hacer un equipo fuerte porque es lo único que salva a los entrenadores. Solo quiero eso. Quiero que la Roma sea más fuerte y esté en una mejor posición cuando la deje”, completó el director técnico.

“Hace 24 meses, el Napoli vendió a todos sus mejores jugadores y luego, al final del año, ganó el scudetto. A veces los equipos se reconstruyen y renacen incluso después de perder piezas“, expresó Daniele, a quien no parece entusiasmarle la salida del argentino, pero sabe que ya es un hecho.

Los motivos por los que Dybala abandona la Roma

El medio Corriere della Sera informó que, al expirar su cláusula de rescisión de 12 millones de euros, el club pasó a tener potestad absoluta para definir el futuro de Dybala. Teniendo en cuenta su elevado salario y la necesidad de obtener masa salarial, desde la directiva de Roma coincidieron que lo mejor a nivel económico era impulsar la salida de la “Joya” en este mercado. Y ahí apareció Al Qadsiah como principal interesado.

Pero hay algo más: el contrato de Dybala con Roma vencía a fines de esta temporada 2024-25, pero si disputaba más de 15 partidos en la campaña se renovaba automáticamente por un año más, complejizando aún más su condición financiera en términos de masa salarial. Una polémica decisión que desembocó en su salida rumbo a Arabia Saudita.

Con quién compartirá equipo Paulo Dybala

Al-Quadsiah ya contrató a futbolistas de renombre como Koen Caastels, arquero titular de la Selección de Bélgica en la Eurocopa 2024; Nacho Fernández, proveniente del Real Madrid; Nahitan Nández y el delantero Pierre–Emerick Aubameyang. Además cuenta con el peruano André Carrillo y el mexicano Julián Quiñones. La contratación más reciente es la de Equi Fernández, que llega desde Boca Juniors.