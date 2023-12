La temporada de Thiago Almada terminó recientemente con la eliminación de Atlanta United de la lucha por el título de la MLS Cup. Ahora, puede descansar, luego de una gran temporada en donde hasta se consagró como el mejor jugador joven del certamen estadounidense. ¿Su futuro? Quiere jugar en Europa y ya aparecen clubes que lo siguen muy de cerca.

Almada siente que está preparado para dar el salto, ya que dio todo en la MLS y quiere seguir creciendo en su carrera. En una entrevista con Generación F para ESPN, confesó su intención de jugar en el fútbol europeo y hasta comentó en qué ligas le gustaría jugar.

“Tengo ganas de irme ahora a Europa. Me gustaría jugar en la Premier y LaLiga de España. Hubo un interés de Ajax, que no se pudo dar. Vamos a ver ahora“, comentó. En Europa, el nombre del ex jugador de Vélez está siendo seguido muy de cerca y han trascendido clubes grandes.

Los 5 clubes grandes que siguen a Thiago Almada

“Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea y Barcelona podrían hacer un movimiento por el jugador argentino de 22 años del Atlanta United, Thiago Almada, en enero“, reveló el periodista especializado en mercado, Ekrem Konur. Evidentemente, habrá una carrera fuerte por el joven mediocampista, campeón del mundo con la Selección Argentina.

Precisamente, Almada había mencionado que le gustaría jugar en España o Inglaterra. Cuatro clubes importantes del fútbol inglés y uno del español aparecieron como pretendientes por su servicio para el próximo mercado invernal. En este sentido, los cinco necesitan de variantes en sus respectivos mediocampos.

Liverpool puede ser el equipo más urgido de un jugador de las características de Thiago Almada, sobre todo para ser un recambio de Dominik Szoboszlai, habitual titular. Lo mismo podría pasar con Chelsea ante la gran cantidad de partidos que juega Enzo Fernández. En Manchester United y Manchester City parece menos probable.

En tanto, en Barcelona podría tener una oportunidad a aprovechar. La reciente lesión de Gavi abre un lugar en el mediocampo (y hasta el extremo izquierdo) para que pueda ser opción. A Xavi, según informó en reiteradas ocasiones el diario Sport, le gusta Giovani Lo Celso y, en las últimas horas, fue ofrecido el nombre de Donny van de Beek.

El precio de salida que le pone Atlanta United a Thiago Almada

Al ser figura indiscutida de la MLS, el mediapunta de 22 años será uno de los nombres a seguir en el mercado en las próximas semanas. Con su intención de irse a Europa y el interés de estos clubes, sin dudas, Atlanta United sacará un gran rédito económico. De hecho, se especula con que pueda ser la venta más cara en la historia de toda la liga estadounidense.

De acuerdo al periodista Tom Bogert de The Athletic, Atlanta United pretende una cifra de poco más de 30 millones de dólares por Thiago Almada. Cabe recordar que la venta más cara de la MLS también fue de la franquicia del estado de Georgia cuando transfirió a Miguel Almirón a Newcastle por 24 millones de euros (casi 26 millones de dólares).