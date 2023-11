Que Thiago Almada interesa en Boca no es una novedad. De hecho, desde sus tiempos en Vélez que el talentoso volante creativo es uno de los apuntados por el Xeneize como refuerzo top.

Sin embargo, a nivel económico, su altísima cotización de mercado siempre lo dejó lejos de sumarse al club de la Ribera. En febrero del 2022, a cambio de 16 millones de dólares, el club velezano vendió a Almada al Atlanta United y desde su llegada allí, el “Guayo” no paró de crecer exponencialmente, al punto tal que actualmente el cuadro estadounidense pretende 30 millones para darle salida, por lo que su destino sería directamente en el fútbol europeo.

Incluso, clubes como Milan, Ajax, Liverpool y Napoli se han mostrado interesados, pero ninguno avanzó por su pase en el último mercado de pases. En las últimas horas, el propio Almada se refirió acerca de la chance de marcharse de la MLS, en donde de manera contundente expresó: “Primero quiero terminar mi temporada aquí en la MLS hasta diciembre y luego veremos qué opciones tengo en enero”, sentenció en diálogo con Gastón Edul en su canal de YouTube.

Horas más tarde, Almada también dialogó con ESPN, en donde habló de la chance futura de volver al fútbol argentino. Allí, sin vueltas, el surgido en Vélez expresó que su prioridad sería siempre regresar al Fortín, pero también le abrió las puertas al Xeneize. “Tengo familiares hinchas de Boca y mi ídolo siempre fue Riquelme, creo que lo elegiría a Boca”, respondió de manera contundente el campeón del mundo ante la respuesta de si se queda con Boca o con River para jugar en el fútbol argentino. Un tremendo guiño de Almada para el club de la Ribera pensando en un futuro a largo plazo.

Thiago Almada confirmó, tiempo atrás, su diálogo con Román

En junio de este año, también en una entrevista con Gastón Edul, el jornalista le consultó acerca de un llamado desde el fútbol argentino, a lo que Thiago Almada respondió contundentemente: “Siempre hablo con Riquelme. Él tenía el deseo de que vaya, pero no. Fue cuando yo estaba en Vélez viendo si me iba a Atlanta o no. Siempre hablo con él. Me manda mensaje cuando ve los partidos, ve los goles, me felicita. Mi deseo en ese momento era irme de Vélez”.

Thiago Almada y un vínculo especial con Tevez

Más allá de su relación con Riquelme, en donde incluso el vice de Boca lo ha invitado a comer asados en su casa, Thiago Almada también posee una estrecha relación con Carlos Tevez, otro ídolo xeneize. Ambos nacidos en Fuerte Apache, cuando los dos coinciden en Argentina se encuentran para disputar picaditos en el barrio con viejos conocidos allí.

¿Cuánto vale el pase de Thiago Almada?

Según el portal Transfermarkt, Thiago Almada posee una cotización de mercado de 27 millones de euros, y es pretendido por clubes como Liverpool, Manchester United, Ajax, Milan y Napoli entre otros. ¿Llegará a Boca en algún momento de su carrera?