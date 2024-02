El Real Madrid se regresó a España con un valioso triunfo ante RB Leipzig por Champions League. Brahim Díaz convirtió uno de los mejores goles de su carrera. Sin embargo, todo el mundo está hablando de lo sucedido en los primeros minutos de partido, cuando el local se puso en ventaja, sólo para ver su gol anulado de forma equivocada.

O al menos así es como lo ven la mayoría de los expertos en el fútbol, e incluso los propios futbolistas del Real Madrid. Toni Kroos, referente histórico del plantel Merengue, incluso se animó a reconocerlo en una entrevista post partido. “Tenían que haber dado el gol”, admitió en charla con un medio alemán.

El periodista le hizo una pequeña introducción a Kroos, en la cual comentó: “En el entretiempo hablamos mucho sobre lo que pasó en el minuto dos de partido, el gol del Leipzig, que fue anulado. No fue offside, hubo un pequeño empujón al arquero. No sé si lo has visto, yo creo que fue un gol legal”, antes de consultarle: ¿Cómo lo ves tú?”

Ante ello, Kroos fue sumamente sincero: “Lo veo de la misma forma que todos. Creo que él marcó el offside porque se habían puesto en el camino, pero el arquero no podía alcanzar el balón y por eso tenían que haber dado el gol. No puedes discutirlo.“

La jugada de la polémica en Leipzig-Real Madrid

Esta fue la jugada en la cual el gol de Benjamin Sesko fue anulado. Lo sorprendente para los fanáticos fue la velocidad con la que la acción se dio por invalidada, sin demasiada intervención del VAR.

El criterio que se utilizó para cobrar la infracción y anular la jugada fue un supuesto empujón de Henrichs a Lunin, lo cual le impidió al ucraniano posicionarse correctamente para continuar la acción.

Hacer esto mientras se está en posición adelantada se traduce automáticamente en un “Fuera de Juego posicional”, al interferir de forma directa con un adversario. Es por ello que la decisión del asistente en el campo se sostuvo y el partido continuó sin validar el gol.

Kroos fue abucheado en Alemania

Parece que se ha hecho costumbre escuchar silbidos para el volante de 34 años cada vez que el Real Madrid sale de España. Durante la Supercopa Española que se disputó en Arabia, Kroos fue silbado por el público local debido a sus declaraciones en la previa.

Ésta vez, fueron los fanáticos del Leipzig quienes se encargaron de abuchear a Kroos durante más de medio partido. Sin embargo, en este caso se debió a que esperaban que Kroos tire la pelota afuera en una jugada donde un futbolista del Leipzig quedó lesionado, y el jugador del Real Madrid decidió seguir como si nada hubiese pasado. La hinchada local no se lo dejó pasar y se encargó de mostrar su desaprobación durante lo que restó del encuentro.

Real Madrid tendrá que volver a enfrentar al RB Leipzig, pero ésta vez en el Santiago Bernabeu, para la vuelta de los Octavos de Final de Champions League, el próximo 6 de marzo.