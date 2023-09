El mercado de pases en el fútbol europeo ya cerró sus puertas y las principales competiciones, como las ligas nacionales y la UEFA Champions League, se encuentran en pleno desarrollo. Sin embargo, como tantos jugadores libres, Papu Gómez todavía desconoce su siguiente paso en el ámbito profesional.

El mediocampista campeón del mundo con la Selección Argentina acordó recientemente la rescisión de sus contrato con Sevilla tras sufrir reiteradas lesiones y no recibió ofertas hasta el momento por parte de algún otro club del Viejo Continente.

Sin embargo, una lesión en la Serie A podría traerle buenas noticias al Papu en las próximas horas. Es que Gianluca Caprari, figura del Monza, sufrió una rotura de ligamentos y el reglamento le permite al conjunto italiano salir al mercado. Según informó Tutto Mercato Web, Gómez aparece en el radar de la directiva.

Si bien todavía no hay una propuesta económica sobre la mesa, desde Italia creen que Papu Gómez “está pensando más en una posibilidad entre Arabia Saudita y Qatar que en un regreso al Calcio”, por lo que será una tarea complicada poder convencerlo rápidamente al exjugador de la Albiceleste.

Papu Gómez confesó que pensó en el retiro

“Estoy disfrutando de mi estancia en Sevilla, pero estoy esperando la oportunidad adecuada. Si no llega, podría considerar retirarme. Lo di todo por el fútbol y no quiero terminar amargado”, sentenció el ex Atalanta durante una entrevista con el periodista Matteo Spini, del diario Eco Di Bergamo. ¿Podrá resolver su situación deportiva en el corto plazo?