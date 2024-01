Los buenos rendimientos que ha tenido Valentín Carboni desde su llegada al Monza, cedido por el Inter de Milán con la finalidad de que pueda encontrar mayor rodaje en una etapa clave de su desarrollo futbolístico, ya le ha valido encontrar pretendientes en el fútbol europeo por fuera de la Serie A, situación que preocupa especialmente al equipo que actualmente disfruta de su talento.

En los últimos días fue West Ham el que mostró gran interés en poder hacerse de los servicios del mediocampista de 18 años que disputó con la Selección Argentina el último Mundial Sub 20. La oferta que el equipo inglés presentó a las oficinas del Neroazzurri fue considerada insuficiente por estos, lo que no significan que no puedan ir a la carga con un ofrecimiento superador.

Si la compra de Valentín Carboni se produjera en el actual mercado de pases europeo podría perjudicar al Monza en función de que el acuerdo de cesión con vigencia hasta fin de temporada, es decir hasta mediados de año, podría romperse dejándolos sin un futbolista que este curso ya disputó 14 partidos de Serie A y uno de Copa Italia, aportando 2 goles.

Adriano Galliani, reconocido empresario italiano que tras ejercer la presidencia del Milan llegó al Monza como CEO, se refirió a la situación del joven talento argentino desestimando la posibilidad de perderlo. “Eso no sucederá. ¿Hubo una oferta del West Ham? Estoy seguro que se quedará en Monza. No tengo entendido que Inter haya recibido una oferta formal por Carboni, a pesar de los rumores”, manifestó.

Europibe no, argentino

Si hay un futbolista que cumple todos los requisitos para recibir el moderno mote de Europibe es Valentín Carboni, quien aunque hizo la primera parte de su formación en Lanús ya en 2018 partió rumbo a Italia junto a su familia para acompañar a su padre Ezequiel, exentrenador del Granate, en un nuevo trabajo en Catania, donde él continuó su desarrollo futbolístico. En 2020 desembarcó en Inter y no tardó en convertirse en una de las principales joyas a pulir por el club con el que se estrenó en Primera División y firmó su primer contrato profesional.

Fue el propio Ezequiel Carboni quien meses atrás se encargó de aclarar que más allá que la vida llevó a sus hijos a temprana edad a jugar en el fútbol italiano -Franco, de 20 años, milita actualmente en el Ternana, Valentín, que llegó incluso a integrar seleccionados juveniles italianos, es tan argentino como él.

“Valentín es un chico muy callado, no le gusta hablar con los periodistas, no por soberbio sino por lo introvertido que es. Pero aún con la personalidad que tiene se plantó y dijo ‘lo único que quiero es irme a jugar el Mundial, porque quiero representar a mí país, porque es mi sueño’. Si bien Inter aceptó, intentó que llegara unos días más tarde. Pero Valentín les recordó en qué habían quedado para estar en fecha”, contó con motivo de su convocatoria para disputar el Mundial Sub 20 que se celebró en Argentina.