Atentos Julián Álvarez, Simeone y Atlético de Madrid: el DT que no dirigirá el Mundial de Clubes 2025

Faltan varios meses para el Mundial de Clubes 2025, pero muchos equipos ya se están reforzando y definiendo planteles en base a este torneo. En este sentido, también hay otras novedades, ya que se confirmó al primer equipo que se quedó sin entrenador de cara al próximo año y es un rival de Julián Álvarez y el Atlético de Madrid de Diego Simeone.

Es que Botafogo, que integra el grupo B del Mundial de Clubes 2025 junto al Atlético de Madrid, PSG y Seattle Sounders, se queda sin su entrenador campeón. Artur Jorge decidió aceptar una oferta del fútbol de Qatar y deja el ‘Fogão’ luego de haberse consagrado en la Copa Libertadores y el Brasileirão 2024.

Tal como informó Globo y confirmó el periodista César Luis Merlo, Artur Jorge será el nuevo entrenador del Al Rayyan de Qatar. Pagará una cifra de 2 millones de euros por la cláusula de rescisión del contrato que tenía el DT portugués con Botafogo.

Artur Jorge, entrenador portugués que se va de Botafogo (IMAGO / ZUMA Press Wire).

La situación entre el club brasileño y el entrenador de 52 años (cumplirá 53 el próximo 1 de enero) ya estaba desgastada desde hace algunos días. Es que el ‘Fogão’ quiso renovarle su contrato, pero el técnico esperaba un aumento de sueldo que no llegó. De todas maneras, Artur Jorge logró bonos por 17.1 millones de reales (poco más de 2.6 millones de euros) por los títulos de Libertadores y el Brasileirão.

Botafogo pierde a Artur Jorge y a varias de sus figuras para 2025

La salida de Artur Jorge representa un duro golpe para el vigente campeón de Libertadores. Ahora, la directiva de Botafogo deberá buscarle un reemplazante mientras algunos equipos brasileños como Gremio (Gustavo Quinteros) y Santos (Pedro Caixinha) ya arreglaron las llegadas de nuevos entrenadores.

Pero a la ida del técnico portugués al Al Rayyan de Qatar, el ‘Glorioso’ de Brasil también le debe sumar las bajas que tendrá dentro del plantel. La más importante es la de Thiago Almada, el futbolista argentino que fue determinante para la consagración de Libertadores. Se va al Olympique de Lyon.

Thiago Almada fue una de las grandes figuras de Botafogo en 2024 (IMAGO / Pressinphoto).

Además del ex Vélez y Atlanta United, se suman las salidas de Roberto ‘Gatito’ Fernández, Pablo, Adryelson, Rafael, Marçal, Tchê Tchê y Eduardo. Son todos futbolistas que no fueron titulares con Artur Jorge, pero que la directiva entiende no deben ser renovados.

La idea del club, con la salida de Thiago Almada, es buscarle un reemplazante. Según Itatiaia Esporte, suenan futbolistas como Miguel Almirón (Newcastle), Iker Muniain (San Lorenzo) y Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk). Aunque, se esperan más refuerzos, sobre todo, en la defensa.

Atlético de Madrid y PSG, los rivales de cuidado para Botafogo

El Mundial de Clubes 2025 será todo un desafío para Botafogo ante la salida de su entrenador campeón, de una de sus máximas figuras y de varios jugadores. Es que le tocó un duro grupo contra dos rivales europeos y uno de los equipos más regulares de la MLS estadounidense.

Atlético de Madrid, equipo que tiene a los argentinos Julián Álvarez, Rodrigo de Paul, Nahuel Molina, Giuliano Simeone y Juan Musso, aparece como el rival más difícil, sobre todo por su gran momento donde es líder de LaLiga de España, por encima de Real Madrid y Barcelona.

En tanto, PSG podría ser el rival a vencer del ‘Fogão’. Es que el conjunto francés de Luis Enrique no está en un buen momento. Si bien terminó el 2024 como líder de la Ligue 1, hay varios cuestionamientos por algunos resultados flojos, sobre todo, durante los últimos partidos. Y Seattle Sounders será otro gran desafío, sobre todo porque todos sus partidos se jugarán en su estadio, el Lumen Field.

