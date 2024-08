Al ex Boca y Brighton no le gustó que le preguntaran por otros futbolistas en la rueda de prensa que brindó tras quedar habilitado para hacer su estreno en La Liga de España.

Sevilla solucionó sus problemas de masa salarial sobre el cierre del mercado de fichajes y finalmente pudo inscribir a Valentín Barco, quien a partir de este mismo viernes pasó a ser elegible por el entrenador Javier García Pimienta para el duelo del próximo domingo ante Girona, por la cuarta fecha de La Liga de España.

“Fue complicado, pero creo que es algo que está pasando en todos los clubes. Obviamente quería jugar, pero me lo tomé con tranquilidad”, dijo el jugador que llegó cedido desde el Brighton en relación a las demoras que hubo en su habilitación. Y agregó: “Estoy listo para jugar. Vengo con la pretemporada, jugué partidos. Dependerá del míster”.

Barco reveló que el primer futbolista al que le pidió referencias sobre el Sevilla no fue ninguno de los compatriotas con los que ya había tenido trato en Selección Argentina sino Ansu Fati, su compañero en Brighton que hizo parte de su formación en el club, antes de pasar al Barcelona.

Esa mención al futbolista al que se llegó a postular como sucesor de Lionel Messi en el equipo culé provocó que al Colo le preguntaran si le había mencionado, además, tener intenciones de regresar al Sevilla algún día. Pero su respuesta no dio lugar a ilusiones de ningún tipo. “Yo solamente le pregunté por el club. Obviamente, si me hubiera dicho algo más tampoco lo diría, porque tengo códigos. Quedó ahí”, dijo.

Barco está habilitado para estrenarse con Sevilla.

De la misma manera respondió cuando le consultaron cuáles creía que podían ser las intenciones de Gonzalo Montiel y Lucas Ocampos, dos de sus compatriotas y compañeros de equipo con opciones para ser transferidos. “Es lo mismo. No me puedo meter en las decisiones de los demás. Y si me lo cuentan, no lo diría”.

Su posición favorita

Consultado sobre el rol en el que preferiría desempeñarse en Sevilla, Valentín Barco se reafirmó como lateral por izquierda. “Jugué en toda la banda. Me siento cómodo en todas las posiciones por la banda izquierda. Soy lateral, pero puedo jugar en cualquiera de esas posiciones”, señaló.

¿Cuándo debutará Barco con Sevilla?

Si Javier García Pimienta así lo quisiera,Valentín Barco está en óptimas condiciones para hacer su estreno oficial con la camiseta de Sevilla este mismo domingo, cuando el equipo reciba al Girona por la cuarta fecha de La Liga de España.