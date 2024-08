Valentín Barco ya es jugador del Sevilla, luego de confirmarse su cesión por una temporada desde el Brighton de Inglaterra. El lateral argentino podría debutar el próximo martes cuando los andaluces visiten a Mallorca. Antes de esto, brindó su primera entrevista en donde habló de varios temas.

El Colo Barco no fue titular en el primer partido del club inglés y, ante el interés de Sevilla, no dudó en llegar a LaLiga de España donde deberá ocupar el lugar que dejó vacante Marcos Acuña. Precisamente, habló sobre el argentino que se fue a River, además de recordar a Boca Juniors, su ex club, y de mencionar su objetivo con la Selección Argentina.

“La preparación ha ido muy bien, completa. Empezamos en Brighton, luego fuimos a Tokio y volvimos a acabar allí. Físicamente me siento de 10”, dijo en la charla con el sitio web oficial del Sevilla. Todo hace creer que su debut llegará más pronto que tarde.

El Colo Barco, sobre Huevo Acuña: “Es un orgullo poder reemplazarlo”

Valentín Barco jugó toda la pretemporada con el Brighton, pero no disputó el primer partido ante Everton. Eso lo llevó a reconsiderar su futuro y, ante la salida del Huevo Acuña, Sevilla lo buscó. Allí, tendrá una temporada para demostrar todo su potencial y para hacer olvidar al ahora jugador de River.

Sobre la chance de reemplazar al Huevo, el Colo se siente orgulloso. “Acuña es un gran jugador. Con la selección lo ganó todo y aquí también ganó títulos, así que es un orgullo poder reemplazarlo“, dijo. Y añadió: “Lo podría decir mejor otra persona, pero puede ser que ambos seamos ofensivos y con técnica“.

El Huevo Acuña, en un partido entre Valencia y Sevilla (Getty Images)

Precisamente, respecto a sus características, también dio un resumen sobre lo que se puede encontrar el hincha de Sevilla con él. “Soy más ofensivo que defensivo, pero me gusta mucho defender. He podido hablar con el entrenador (García Pimienta). Me gustó mucho su idea de juego, cómo juega con los laterales y me pareció muy interesante, por eso tomé la decisión de venir aquí”, explicó.

Además, reveló cómo fue que eligió Sevilla y quién le contó sobre el club. “Conozco la historia del Sevilla. Sé que es el máximo ganador de la UEL, un club con mucha historia y una afición increíble. Espero poder darles algo dentro de la cancha. Hablé con Ansu Fati antes de venir y le pregunté. Me dijo que un club muy grande que jugaba bien al fútbol, que proponía… Esa charla fue muy positiva para haber tomado esta decisión también“, expresó.

El Colo Barco mencionó a Boca y habló sobre su chance en la Selección Argentina

Durante la charla, Barco también habló sobre Boca y la Selección Argentina. Su progreso como jugador a temprana edad llevó a que se vaya a Europa tan joven y eso se lo debe a lo que le pasó en el ‘Xeneize’. Y su próximo objetivo es asentarse en las convocatorias con la ‘Albiceleste’.

“Mi evolución fue todo muy de golpe, muy rápido. Es lo que conlleva jugar en Boca. Trato de no pensar en lo que pasa fuera y centrarme siempre en lo que hay en la cancha. Era un sueño poder debutar en la selección y lo pude cumplir. Ahora quiero jugar para poder seguir manteniéndome ahí“, afirmó.

También hubo menciones a los ídolos de Sevilla y la Selección Argentina. “Aquí jugó (Diego) Maradona y entrenó (Carlos) Bilardo. Es un orgullo porque son dos exponentes del fútbol argentino. Es muy lindo poder vestir esta camiseta que tuvieron ellos previamente”, apuntó.