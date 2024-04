En España causó rechazo una desafortunada frase de Germán Burgos, entrenador argentino que supo ser mano derecha de Diego Simeone en Atlético Madrid, sobre la gran joya del FC Barcelona, Lamine Yamal.

En su rol como analista para el canal Movistar, el Mono aprovechó la aparición del juvenil de 16 años en cámara para hacer un comentario en relación al prometedor futuro del delantero en la previa al partido entre el Barcelona y el PSG por la UEFA Champions League.

“Ojo que si no le va bien, termina en un semáforo”, soltó Burgos al aire para la risa del resto del equipo de transmisión. En el momento pareció un chiste de bar, pero la repercusión que generó en los televidentes rápidamente se trasladó a las redes sociales.

“Esta vergüenza acaba de pasar en Movistar Fútbol: el Mono Burgos suelta esa barbaridad sobre Lamine Yamal y Susana Guasch, Valdano y compañía ríen cómplices. Luego venís a dar lecciones. Asqueroso. FC Barcelona, tomad nota”, fue el tuit de la usuaria @lauyluz en X que rápidamente se viralizó en la red.

Burgos pidió disculpas por su comentario

Tras ser advertido de la notoriedad que tomó su frase sobre Yamal, Burgos expresó: “Ha sido un comentario sin tratar de herir a nadie. Si alguien se sintió ofendido pido disculpas públicas. En estas épocas hay que adaptarse a todo y en eso estamos”.

Para las autoridades de la UEFA Champions League no convenció la disculpa y, tras la finalización del partido en París, el canal no tuvo acceso a la zona mixta ni pudo tomar contacto con ningún futbolista, sea del Barcelona o del PSG en el cierre del duelo de ida de los cuartos de final de la Champions.

“Entiendo que muchos espectadores esperaban que tuviésemos alguna conversación o entrevista con el Barça. Pero la UEFA, PSG y Barça nos han notificado que no nos iban a atender porque estaban tremendamente enfadados con un comentario que se ha vertido en nuestro plató durante la previa. Por tanto, no nos iban a hacer ninguna entrevista, no hemos estado afortunados. Pedí disculpas desde aquí. Lo debemos hacer también desde el plató”, explicó el periodista Ricardo Sierra. Un momento para reflexionar.