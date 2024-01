Las críticas duelen más cuando salen de la boca de alguien con quien se han compartido muchos momentos. Habrá que ver, en realidad, qué lugar ocupa ahora Germán Adrián Ramón Burgos en la vida de Diego Simeone. Desde la salida del Mono del Atlético de Madrid 2020 que ya no se los ha visto juntos, ni compartiendo ningún evento y pocas veces hablando uno del otro. Hasta que el exarquero criticó al equipo tras caer ante el Real Madrid.

“Yo estoy muy caliente, muy caliente. El partido, más allá de la táctica y la estrategia, tiene a un equipo que va buscando dos pasos hacia delante y el otro dos y tres pasos hacia atrás. Esa es la diferencia que hace que el Madrid se lleve la victoria”, dijo Burgos DeportePlus+ analizando la primera semifinal de la Supercopa de España que tuvo al Merengue como ganador por 5-3.

El enojo del excolaborador por la derrota dejó en evidencia una vez más que pese a la relación que los unió durante tantos años, ya no hay demasiadas cuestiones que los unan. De hecho, en la cuenta de Instagram del Mono son contadas las imágenes en las que aparece Simeone: apenas dos en las que se lo ve en segundo plano. Ninguna foto con quien fue su amigo y con quien trabajó codo a codo durante siete años en el Aleti.

Amistad en la cancha

La relación de ambos nació nada menos que en la Selección Nacional, compartiendo ocho años con la celeste y blanca. Pese a que son contemporáneos (Burgos es apenas un año mayor), el Cholo llegó a la albiceleste mucho antes y logró las Copas América del 91 y el 93 con Alfio Basile como DT. El Mono fue citado en el 95, en su mejor etapa ya vistiendo la camiseta de River.

Juntos compartieron dos Copas más (95 y 99) y dos mundiales (98 y 2002). Volvieron a encontrarse en el Atlético de Madrid: el arquero había sido participe de la campaña por el ascenso del equipo a Primera mientras que el Cholo se sumó para su segunda etapa como jugador (luego volvería al país para jugar en Racing y retirarse) en el 2006.

Simeone comenzó su carrera como entrenador a los 36 años y tras su retiro justamente en la Academia. Tras finalizar el torneo fue contratado en Estudiantes, donde convocó a Nelson Vivas para ser su ayudante, quien había dejado de jugar en el 2005. “Me dio la oportunidad de hacer lo que más me gusta sin estar en un lugar tan protagónico. Vivir partidos otra vez con el objetivo de ganar. No sé si me salvó del suicidio, pero sin dudas me ayudó“, dijo en aquel entonces el AC.

Vivas fue su ladero en Estudiantes, River y San Lorenzo, pero cuando decidió comenzar su trabajo como entrenador y teniendo su segunda chance de entrenar al club del que se reconocía hincha, el Cholo convocó a Germán Burgos para sumarlo a su cuerpo técnico. Estuvieron en Racing y en el Catania de Italia, hasta que les llegó la chance de dirigir al Atlético de Madrid, en el 2011.

Fueron nada menos que 478 partidos juntos en España. La larguísima lista incluye nada menos que 326 partidos de Liga, 48 de Copa del Rey, 6 de Supercopa de España, 70 de Champions, 26 de Europa League y 2 de Supercopa de Europa. Pero, de esos 478, hubo 18 en los que Burgos tuvo que salir como DT principal por diferentes razones. Dos de ellas fueron por finales: la Supercopa España 2014 y Europa League 2018, ambas por suspensión del DT.

En total dieron siete vueltas olímpicas juntos.

Sin embargo, lo que parecía una amistad con pura simbiosis, una relación de absoluta confianza en la que el entrenador consultaba cada detalle con su ayudante y se valoraban mutuamente, algo se quebró. Aunque la salida de Burgos del cuerpo técnico del Aleti se dio a conocer el 3 de junio del 2020 cuando anunció que estaba listo para comenzar a trabajar en solitario, todo comenzó tiempo antes.

En el 2018 volvió a sumarse al equipo de trabajo Nelson Vivas, luego de haber trabajado en Quilmes, Estudiantes y Defensa y Justicia, hasta el 2017, en reemplazo del portugués Tiago Méndez, quien veía los partidos desde la platea.

Tiempo después, cuando Simeone firmó su renovación con el equipo español, el Mono ya no estaba en la foto. En aquel entonces se dijo que no había llegado a un acuerdo económico y que además había decidido cambiar de representación, que hasta ese entonces era de Natalia Simeone, hermana del técnico.

“A la finalización de esta temporada iniciaré mis pasos como primer entrenador. Con más de diez años de experiencia en Primera División creo que estoy plenamente capacitado para dirigir el destino de un equipo”, dijo en un video que el mismo Atlético publicó en sus redes sociales.

“Tendré toque de gente que me ha formado como jugador y persona, que son Luis Aragonés, Griguol, Bielsa o el Tolo Gallego. Los llevo en el alma y esas cosas uno no las olvida cuando pasan los años y ve que las cosas que te han dicho se cumplen”, agregó. ¿Y de Simeone?

También habló del DT en aquel video: “Somos amigos, nos conocemos de hace mucho tiempo, nos entendemos con señas, miradas, cabezazos… He almorzado y cenado más con el Cholo que con mi familia. Ocho años en la Selección Argentina, en el Atlético como jugadores y otros ocho como entrenadores… Nos entendemos con señas y sin señas”, explicó.

Sin embargo, quienes estuvieron cerca del plantel por aquel entonces reconocen que tras el anuncio, ya el clima entre ellos fue diferente. Dejó de ser su mano derecha para ser un colaborador. “Me dijo que no tiene la capacidad para no dejar volar a la gente”, contó Burgos que le dijo el Cholo cuando le contó su inquietud.

En plena pandemia, el 19 de julio del 2020, Burgos tuvo su emotiva despedida, en el Wanda Metropolitano, donde se llevó una camiseta encuadrada antes del partido ante la Real Sociedad. Los hinchas, que siempre se identificaron con él y lo respaldaron, lo despidieron con mucho afecto y listo.

Ese mismo año, otro histórico colaborador de Simeone se alejó del Atlético: José Luis Pepe Pasqués, su jefe de comunicación. Llevaban nueve años trabajando en equipo, desde su segunda etapa en Racing. Si bien la despedida fue armoniosa desde las redes, tiempo después los rumores sobre algunas cuestiones entre ambos comenzaron a dar vueltas.

“Hubo cosas que pasaron con el club que por cuestiones de confidencialidad no vale la pena contar. Se dijeron cosas que no fueron verdad y lo demostré con el paso del tiempo, pero ya estaba afuera. Llegué un arreglo, cobré lo que me quedaba de contrato, pero la relación estaba desgastada con el club porque fueron muchos años”, explicó Pasqués en una entrevista.

Cansado de responder

A Burgos ya parece cansarlo que cada vez que se lo entrevista tenga que hablar de su relación con Simeone. Es que ya no se los vio juntos, ni en cenas, ni en eventos, ni en alguna foto en vacaciones, después de tantos de cotidianeidad. Tampoco estuvo presente el Mono en la docu-serie “Simeone. Vivir partido a partido”.

“Me invitaron a participar del documental pero no pude hacerlo, yo estaba en Newell’s y con todo este tema del Covid decidí postergarlo, no iba a forzar ninguna situación que comprometa al equipo“, explicó Burgos. También bromeó sobre su ausencia: “Se vio reflejado en las ventas, al no estar yo, no vendieron lo que esperaban”, dijo entre risas…

“Mirá, nosotros somos amigos. A los amigos se les habla cara a cara, a los ojos. Por eso después del tiempo se conserva la amistad. Vi el documental y me pareció muy bueno”, contó en Infobae en el 2023.

Hablando con Relevo, utilizó palabras similares: “Somos amigos, no nos hace falta hablar si eres amigo de verdad. Son más de veinte años de amistad, incluyendo esos ocho años en la selección argentina, otros de jugador y diez de entrenador. Yo hago un gesto con el ojo y ya sabe lo que estoy diciendo. A mí me gusta estar en los malos momentos“.

Sin embargo, a fines del 2020, quizá abriendo una puerta a cierta intimidad de la relación, contó que no tuvo respuesta del DT: “Le mandé un mensaje después del partido ante el Real Madrid, pero no me contestó. Parece que cambió el teléfono, pero voy a conseguir el nuevo”. “Lo llamé cuando estuvo enfermo del covid. Los amigos hablan cuando al otro amigo le pasa algo, a mí no me gusta molestar. Hablo con él cuando está mal”, agregó.

Las críticas al planteo del Cholo aún resuenan. Pero sobre todo vuelven a dar indicios de una relación que no es lo que supo ser. ¿Habrá retorno?