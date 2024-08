Douglas Luiz, una de las máximas figuras de Aston Villa en la temporada pasada, emigró rumbo a Juventus y dejó un palito para su ex club de manera inesperada.

Uno de los primeros traspasos en el mercado de pases europeo de la pretemporada 2024-25 fue el de Douglas Luiz a Juventus a cambio de 51 millones de euros y los pases de Enzo Barrenechea y Samuel Illing-Junior, que pasaron a ser parte del Aston Villa de Dibu Martínez. El brasileño de 26 años dejó la Premier League en su mejor momento para convertirse en nuevo jugador de la Vecchia Signora, club en el que firmó contrato hasta mediados de 2029.

Su caso es el contrario al de la mayoría de los futbolistas top en la actualidad, ya que en los años de plenitud deportiva, un gran porcentaje de jugadores optan por ser parte de la Premier League sea en el equipo que sea. Douglas Luiz fue figura de Aston Villa en la 23-24, logró la clasificación a la Champions en una temporada histórica y aún así optó por abandonar el equipo para seguir su carrera en la Juve.

Desde el conjunto de la ciudad de Turín, a escasos días de su debut oficial, el brasileño habló acerca de su decisión de salir de la Premier League y no solo reveló un notorio cansancio de estar en la liga inglesa, sino que también soltó un palo para Aston Villa.

En diálogo con Tuttosport, Douglas Luiz dejó un contundente testimonio: “¿Por qué dejé la Premier League? Cualquier jugador del mundo hubiera querido vivir una experiencia en la Juventus, yo no soy diferente. No depende tanto del campeonato, sino del tamaño del club. Es bonito poder decirle a mi familia, una vez que me retire, que jugué en la Juve“.

Además, señaló: “Tuve una impresión muy positiva. La Juventus es un gran club y por este equipo han pasado muchos grandes jugadores. Esto me convenció para venir aquí. Cualquier jugador hubiera querido tener esta oportunidad. En cuanto me enteré de la propuesta de la Juve, expresé inmediatamente mi interés a los agentes y trabajamos para cerrar todo de forma positiva. Estaba ansioso por experimentar un desafío diferente a la Premier League“.

Douglas Luiz en Juventus (IMAGO)

Por último, Douglas Luiz cerró declarando que la Premier League es el campeonato que “se considera” como el más difícil y que estaba muy contento con la experiencia que recibió. Sin embargo, piensa que en la Serie A puede ir por más: “Me he preparado para este momento y me siento listo“, soltó.

Así y todo, lo de Douglas Luiz no deja de ser una ninguneada para el Aston Villa de Dibu Martínez, ya que minimizó al conjunto inglés categorizándolo por debajo de la Juventus.

Los partidos de Douglas Luiz en Aston Villa

Entre las cinco temporadas que estuvo en el equipo de Birmingham, Douglas Luiz disputó 204 partidos en los que anotó 22 goles y dio 24 asistencias. Tras su paso anterior por Girona y por Vasco da Gama, el brasileño jugará en Italia tras recalar en Juventus.

Su pase se concretó en 51 millones de euros más los pases del argentino Enzo Barrenechea y del inglés Samuel Illing-Junior.

La lista de incorporaciones de Aston Villa