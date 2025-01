El destino de Alejandro Garnacho podría dar un giro totalmente inesperado hasta hace pocas semanas. Es que son cada vez más fuertes los rumores sobre una salida del Manchester United en este mercado de pases de enero. Tanto en Argentina como en Inglaterra dan por hecho que este joven extremo tiene un pie afuera de Old Trafford. Hay dos equipos que están en puja por su fichaje: Chelsea y Napoli.

Si lo que antes parecía una utopía, ahora no lo es tanto. Es que Garnacho parece estar decidido a dejar Manchester United. La llegada de Rúben Amorim al banco de suplentes no ha sido una buena noticia para él, ya que ha tenido que adaptarse a una posición más centralizada, pero en donde no se siente cómodo. A partir de esto, y ante la necesidad también de los ‘Red Devils’ de vender para no sufrir con las reglas de sustentabilidad y ganancias de la Premier League, el joven argentino empezó a mirar ofertas.

El primer club que ya realizó una propuesta formal ha sido Napoli. Tal como ya han reportado varias fuentes, Garnacho todavía no respondió al ofrecimiento que llegó desde Italia. Antonio Conte, entrenador del conjunto que lidera la Serie A, quiere al ‘Bichito’ como reemplazante del recientemente vendido Khvicha Kvaratskhelia (se fue al PSG por 70 millones de euros).

Pero, la respuesta del joven jugador de la Selección Argentina dependerá de lo que pase en las próximas horas. Es que Chelsea, donde milita el campeón del mundo Enzo Fernández, es el otro club que ya ha entablado conversaciones con el entorno de Garnacho. Si bien aún no hay oferta, el periodista Gastón Edul asegura que llegará una propuesta en los próximos días.

Alejandro Garnacho prefiere Chelsea por sobre Napoli para seguir en la Premier League

Según la información del periodista argentino de TyC Sports, Garnacho quiere seguir jugando en la Premier League, considerada por muchas especialistas como la mejor liga del mundo. Por eso, la ventaja la tendría Chelsea con respecto a Napoli en la preferencia del jugador.

La preferencia de Garnacho es por Chelsea (X @gastonedul).

Aunque, si los ‘Blues’ no aceleran con su propuesta formal, Napoli está listo para tratar de cerrar el trato con el jugador y, luego, negociar con Manchester United. Por ahora, con 10 días aún para el final del mercado invernal en Europa, así está la situación. Garnacho, mientras tanto, sigue entrenándose en el club de Old Trafford. ¿Será compañero de su colega de Selección, Enzo Fernández, y de Aaron Anselmino?

Lo cierto es que la salida del jugador de 20 años empieza a tomar forma. Las próximas horas serán claves para definir destino y, luego, para que avancen las negociaciones entre clubes.

¿Cuánto pide Manchester United por la venta de Alejandro Garnacho?

Los primeros informes tomaban como referencia la cifra de 80 millones de euros para la salida de Alejandro Garnacho en este mercado. Sin embargo, parece que desde Manchester han rebajado sus pretensiones. Según Sky Sports, ahora, todo apuntaría a una venta por 55 millones de libras esterlinas (a razón de 65 millones de euros).

Según Edul, Napoli hizo una primera oferta de 45 millones de euros por Garnacho, una cifra que sería baja en comparación con lo que pide el United. El visto bueno del jugador sería clave para que las negociaciones continúen. Sin embargo, está a la espera de ese ofrecimiento que llegará de Chelsea.

