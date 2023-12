El pasado 23 de abril de 2023, Tottenham Hotspur caía por 6 a 1 ante Newcastle en lo que fue un partido crítico. Hugo Lloris, su capitán en aquel momento y durante los últimos seis años, dejó el encuentro en el entretiempo y nunca más volvió a vestir la camiseta de los Spurs.

Tras terminar la temporada el francés de 37 años tuvo la opción de dejar Tottenham con ofertas desde Lazio, Niza y el fútbol árabe, aunque ninguna lo convenció. Sin embargo, una nueva oferta ha llegado desde la MLS y podría ser la indicada para el arquero.

De acuerdo a los reportes que llegan desde Estados Unidos, el LAFC tendría intenciones de hacerse con el arquero que lideró a Francia a la Copa del Mundo en Rusia 2018, y a ser subcampeón en Qatar 2022 como capitán, antes de retirarse del seleccionado con 145 partidos jugados.

La final de Qatar 2022 fue el último partido de Lloris con la camiseta de Francia, en la derrota por penales tras el 3 a 3 en los 120′, donde sufrió dos tantos de Lionel Messi y luego el gol de penal del capitán argentino en la tanda.

El paso de Lloris por el Tottenham

Hugo Lloris llegó al Tottenham en 2012, con apenas 25 años, a cambio de 12 millones de libras, proveniente del Olympique de Lyon. En aquel momento luchó el puesto con el histórico portero norteamericano Brad Friedel, antes de tomar el #1 y no soltarlo por más de una década.

Lloris fue nombrado capitán del equipo por Mauricio Pochettino en 2015, y portó la cinta hasta aquel fatídico partido ante Newcastle, su último con el club. Harry Kane terminó la temporada como capitán y, a inicios del presente curso, Ange Postecoglou nombró a Heung Min-Son como el skipper del primer equipo.

Fueron 444 partidos defendiendo el arco de los Spurs para ser el tercer jugador con más partidos jugados en la historia del club, a 102 de los 546 de Gary Mabbutt y a 52 de Steve Perryman.

Con 37 años, su carrera aún no está terminada

Lloris tuvo la oportunidad de irse a Arabia Saudita, pero prefirió esperar una mejor oferta. Le llegaron oportunidades de equipos de Champions, como Lazio, y también las desestimó porque no iba a ser titular.

No obstante, parece que la opción de LAFC será la indicada para que Lloris vuelva a la portería. Especialmente luego de que John McCarthy, Maxime Crépeau y Eldin Jakupovic, los tres arqueros del primer equipo, finalicen su contrato el 1º de enero.

Además, de acuerdo a los medios ingleses, los Spurs no pondrían objeción alguna para la salida de su histórico capitán, que no forma parte de los planes de Ange Postecoglou y no fue convocado en toda la temporada, a pesar de entrenar con el equipo.