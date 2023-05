No solo quieren a Messi: Arabia Saudita le ofrece el triple de sueldo a un arquero campeón del mundo

Arabia Saudita quiere revolucionar por completo el mapa del fútbol mundial. Este año comenzó fuerte con el fichaje de Cristiano Ronaldo y, ahora, quieren convencer a Lionel Messi a través de ofertas multimillonarias. Pero a estas dos figuras, las quieren acompañar con otras de menor relieve, pero que podrían ser sumamente importantes para fortalecer a la liga saudí.

Han surgido varios nombres que buscan fichar para que lleguen al fútbol de Arabia Saudita. En las últimas horas, aparecieron Sergio Busquets, quien confirmó su salida de Barcelona, y Jordi Alba, quien especula con la posibilidad de dejar el conjunto catalán. Ahora, se le suma un arquero campeón del mundo, quien podría ver un fuerte ingreso en comparación con su actualidad.

The Times asegura que Hugo Lloris tiene una importante oferta para mudarse al fútbol de Arabia Saudita, aunque no trascendió el club donde podría jugar. El actual guardameta de Tottenham, campeón del mundo con Francia en Rusia 2018, evalúa su futuro profesional en donde quiere seguir teniendo continuidad. Sin embargo, los Spurs no le han garantizado nada y su contrato termina en 2024, por lo que será un nombre a seguir en el próximo mercado.

Lloris podría ganar el triple del sueldo que cobra en Tottenham

La oferta de Arabia Saudita para el arquero de 36 años de edad es importante, sobre todo, por supuesto, por el aspecto económico. Mientras en Tottenham percibe un sueldo alrededor de las 100.000 libras esterlinas (poco menos de 115.000 euros) por semana, en el país asiático podría ganar 300.000 libras esterlinas (poco menos de 345.000 euros) cada siete días.

Tottenham debe tomar varias decisiones a futuro. En primer lugar, el club que lidera Daniel Levy debe definir quién será su próximo entrenador. Y una vez que esté designado, éste evaluará y concluirá con qué figuras se quiere quedar para la próxima temporada. Lloris podría no esperar a esto y asegurar su futuro en Arabia.