Valencia vs. Villarreal: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 10 de la LaLiga

Valencia recibe a Villarreal este sábado 24 de octubre desde las 13:30 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Mestalla. Valencia necesita puntos como el aire: está 19° con apenas 6 unidades en nueve fechas y la distancia con la permanencia empieza a pesar. Villarreal, en cambio, llega con la tranquilidad de quien no mira hacia abajo.
Para el local esto ya es una final adelantada en octubre, un partido que no puede dejar pasar si quiere meterse en la pelea por salir del fondo. Villarreal, con una campaña más tranquila, intenta despegarse de la mitad de tabla y esto es tambien una oportunidad de dar un salto.
La actualidad de ambos equipos
El Valencia llega golpeado anímicamente: viene de empatar 0-0 de local ante Athletic Bilbao y antes había igualado 2-2 como visitante frente al Racing de Santander, resultado que en su momento sirvió de poco alivio. Antes de esa racha había caído 2-3 contra la Real Sociedad, y la suma de apenas 6 puntos en 9 fechas lo tiene metido en zona de alarma.
Villarreal no gana hace dos partidos, aunque tampoco perdió feo: empató sin goles contra Elche en su cancha y cayó por la mínima ante Real Madrid. El triunfo más reciente, un 3-1 sobre Levante a fines de septiembre, quedó un poco lejos en el calendario. Con 9 puntos y el puesto 12, el equipo visitante no corre riesgos pero tampoco termina de despegar.
El historial entre Valencia y Villarreal
El historial entre ambos es de los más parejos del fútbol español: 62 enfrentamientos, con 25 triunfos para Valencia, 24 para Villarreal y 13 empates, una diferencia de goles mínima a favor del local histórico. En los cruces más recientes la balanza se inclinó para el lado visitante: Villarreal se impuso 2-1 en febrero del año pasado y también había ganado 2-0 en Mestalla en octubre de 2025, cortando una seguidilla de duelos más ajustados.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|22/02/2026
|Villarreal vs. Valencia
|2-1
|Primera División
|25/10/2025
|Valencia vs. Villarreal
|0-2
|Primera División
|15/02/2025
|Villarreal vs. Valencia
|1-1
|Primera División
|31/08/2024
|Valencia vs. Villarreal
|1-1
|Primera División
|17/03/2024
|Villarreal vs. Valencia
|1-0
|Primera División
|02/01/2024
|Valencia vs. Villarreal
|3-1
|Primera División
|03/05/2023
|Valencia vs. Villarreal
|1-1
|Primera División
|31/12/2022
|Villarreal vs. Valencia
|2-1
|Primera División
|19/04/2022
|Villarreal vs. Valencia
|2-0
|Primera División
|30/10/2021
|Valencia vs. Villarreal
|2-0
|Primera División
Horario del partido
- Argentina: 13:30 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: DIRECTV Sports, DGO
- Chile: DIRECTV Sports, DGO
- Perú: DIRECTV Sports, DGO
- Ecuador: DIRECTV Sports, DGO
- Colombia: DIRECTV Sports, DGO
- Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, M+ LALIGA TV 2
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Rayo Vallecano vs. Elche — sábado 24 de octubre, 09:00 hs
- Racing de Santander vs. Espanyol — sábado 24 de octubre, 11:15 hs
- Atlético de Madrid vs. Deportivo La Coruña — sábado 24 de octubre, 16:00 hs
- Athletic Bilbao vs. Getafe — domingo 25 de octubre, 10:00 hs
- Celta vs. Betis — domingo 25 de octubre, 12:15 hs
- Real Sociedad vs. Levante — domingo 25 de octubre, 14:30 hs
- Barcelona vs. Real Madrid — domingo 25 de octubre, 17:00 hs
- Sevilla vs. Osasuna — lunes 26 de octubre, 17:00 hs
En síntesis
- Valencia y Villarreal se enfrentan este sábado 24 de octubre por la jornada 10 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO.
- Valencia suma 6 puntos en el torneo.
- Villarreal suma 9 puntos en el torneo.