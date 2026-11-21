Rayo Vallecano recibe a Valencia este sábado 21 de noviembre desde las 12:15 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la LaLiga, se disputará en el Vallecas Stadium.
Rayo Vallecano llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Valencia tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Rayo Vallecano perdió 0-1 como visitante ante Real Sociedad en la fecha anterior. Rayo Vallecano está 14° en la tabla con 12 puntos. Antes ganó 3-0 como local ante Celta.
En su último compromiso, Valencia perdió 0-3 como local ante Real Madrid. El conjunto marcha 19° con 9 puntos. Antes ganó 1-0 como visitante ante Elche.
El historial entre Rayo Vallecano y Valencia
Rayo Vallecano y Valencia se enfrentaron 38 veces en los últimos años: 8 triunfos de Rayo Vallecano, 17 de Valencia y 13 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|14/05/2026
|Valencia vs. Rayo Vallecano
|1-1
|Primera División
|01/12/2025
|Rayo Vallecano vs. Valencia
|1-1
|Primera División
|19/04/2025
|Rayo Vallecano vs. Valencia
|1-1
|Primera División
|07/12/2024
|Valencia vs. Rayo Vallecano
|0-1
|Primera División
|12/05/2024
|Valencia vs. Rayo Vallecano
|0-0
|Primera División
|19/12/2023
|Rayo Vallecano vs. Valencia
|0-1
|Primera División
|03/04/2023
|Valencia vs. Rayo Vallecano
|1-1
|Primera División
|10/09/2022
|Rayo Vallecano vs. Valencia
|2-1
|Primera División
|11/04/2022
|Rayo Vallecano vs. Valencia
|1-1
|Primera División
|27/11/2021
|Valencia vs. Rayo Vallecano
|1-1
|Primera División
Horario del partido
- Argentina: 12:15 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: DIRECTV Sports, DGO
- Chile: DIRECTV Sports, DGO
- Perú: DIRECTV Sports, DGO
- Ecuador: DIRECTV Sports, DGO
- Colombia: DIRECTV Sports, DGO
- Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: DAZN, DAZN LaLiga 2, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Alavés vs. Deportivo La Coruña — sábado 21 de noviembre, 10:00 hs
- Sevilla vs. Betis — sábado 21 de noviembre, 14:30 hs
- Real Madrid vs. Celta — sábado 21 de noviembre, 17:00 hs
- Barcelona vs. Villarreal — domingo 22 de noviembre, 10:00 hs
- Racing de Santander vs. Real Sociedad — domingo 22 de noviembre, 12:15 hs
- Osasuna vs. Málaga — domingo 22 de noviembre, 14:30 hs
- Getafe vs. Atlético de Madrid — domingo 22 de noviembre, 17:00 hs
- Levante vs. Elche — lunes 23 de noviembre, 17:00 hs
En síntesis
- Rayo Vallecano y Valencia se enfrentan este sábado 21 de noviembre por la jornada 13 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO.
- Rayo Vallecano suma 12 puntos en el torneo.
- Valencia suma 9 puntos en el torneo.