Rayo Vallecano y Valencia se enfrentan este sábado 21 de noviembre en el Vallecas Stadium por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Rayo Vallecano recibe a Valencia este sábado 21 de noviembre desde las 12:15 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la LaLiga, se disputará en el Vallecas Stadium. Rayo Vallecano viene de caer 0-1 ante Real Sociedad y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Valencia viene de caer 0-3 ante Real Madrid y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

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