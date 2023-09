Mauro Icardi vive una actualidad más que promisoria en el Galatasaray, puntero de la SuperLiga de Turquía. Sin embargo, este martes fue protagonista de un verdadero blooper que ya dio la vuelta al mundo.

Durante el encuentro frente al Istanbulspor, por la 6° fecha del certamen local, el ex jugador del Inter de Milán quiso emular a la particular jugada que alguna vez armaron Lionel Messi y Luis Suárez en el Barcelona, aunque no terminó de la misma manera.

En el primer tiempo, cuando el encuentro aún estaba igualado sin goles, Akturkoglu se hizo cargo de un penal, pero decidió resolverlo de una manera poco habitual: en lugar de rematar directo, apenas tocó la pelota para la entrada furiosa de un Icardi con todo el arco a su disposición y con el arquero absolutamente vencido.

Pero claro, ante tanta facilidad, el delantero quiso asegurar su remate y su derechazo increíblemente terminó yéndose desviado antes de rozar en el palo.

Pero claro, el artillero argentino tuvo revancha muy rápido, ya que apenas algunos minutos después rompió el cero para el Galatasaray, que con el triunfo sigue en lo más alto de la tabla.

El antecedente de Messi y Suárez

En 2016, Messi y Suárez habían hecho esta particular jugada para el Barcelona en una goleada ante el Celta de Vigo. En esa oportunidad, el argentino habilitó al uruguayo que, a diferencia de Icardi, no perdonó y puso el 4 a 1 parcial para los culés (terminó 6-1).

¿Cuántos goles lleva Icardi en el Galatasaray?