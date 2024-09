Hace mucho tiempo, Vinícius Júnior viene siendo víctima de diferentes casos de racismo. En más de una ocasión, el extremo brasileño se quejó dentro del campo de juego frente a los árbitros, en los micrófonos ante la prensa y en Real Madrid con los directivos. Pero tras dejar bien en claro que junto a sus compañeros abandonarán el partido en el caso de que surjan actos de discriminación.

El ex futbolista de Flamengo, que en el último mercado de pases recibió una propuesta multimillonaria para mudarse hacia Arabia Saudita, fue contundente y además de sostener su postura de abandonar el juego, sugirió que la sede del Mundial de 2030 debería modificarse en el caso de que no haya un cambio de aquí al futuro, ya que acusó a España de ser el país con mayor discriminación hacia las personas de que no son blancas.

“Espero que España evolucione y entienda lo grave que es insultar a una persona por su color de piel. Si antes de 2030 las cosas no evolucionan habría que cambiar la sede del Mundial”, sostuvo con total firmeza en diálogo con CNN. Incluso, el oriundo de São Gonçalo se mostró muy molesto por la poca mano dura que hay por parte de las federaciones: “La falta de castigo es lo que más me frustra, que todas esas personas se vayan sin que pase nada después de lo que hace nada”, amplió.

Vinícius, que en la actualidad es de los futbolistas que encabezan la bandera anti racista, recordó una situación que se vivió en Cataluña, donde dejó en claro que nadie en el país en el que reside hace algo para erradicar la segregación: “En Barcelona se archivó un caso y me gustaría que no sucediera para que la gente deje de decir lo que dicen. Para que los niños no digan esas cosas, porque es verdad que yo cuando era niño no sabía lo que era el racismo”.

Anuncio de CONMEBOL: seis sedes para la Copa del Mundo de 2030

Alejandro Domínguez convocó a una conferencia de prensa repentina este miércoles 4 de octubre por la mañana y confirmó que el Mundial de 2030 contará con seis sedes distintas: Argentina, Uruguay y Paraguay en Sudamérica, España y Portugal en Europa y Marruecos en África.

Tras conocerse el anuncio del presidente de CONMEBOL, los tres seleccionados sede automáticamente obtuvieron su clasificación a la Copa del Mundo de 2030 y, por ese motivo, no competirán en las Eliminatorias que comenzarán en 2027 tras la celebración del Mundial en Estados Unidos, México y Canadá.