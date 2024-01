Es el peor momento de la era Xavi Hernández al frente de FC Barcelona y esto termina con el adiós a final de temporada, dicho por el propio entrenador. En el partido de este sábado 27 de enero ante Villarreal por LaLiga de España sufrió una de las derrotas más duras de su ciclo como técnico culé y también perdió los estribos por culpa de una decisión arbitral. Se fue con silbidos sobre el final del partido.

Barcelona dio vuelta un 0-2 abajo para pasar a ganarlo por 3-2, pero en los últimos minutos, cedió ante las oportunidades que tuvo Villarreal y lo perdió por 5-3 en el Estadio Olímpico de Montjuic. Los problemas defensivos y algunos rendimientos bajos en ataque llevaron a este resultado final.

Pero lo peor de todo es que Xavi Hernández vuelve a estar en el ojo de la tormenta y no sólo por el resultado final. Cuando el partido iba 3-3, el árbitro José Luis Munuera Montero cobró un polémico penal por mano de Santi Comesaña cuando le dio la espalda al centro enviado por Ilkay Gündogan. Sin embargo, el VAR llamó al juez y éste revirtió la decisión.

Pero lo llamativo de toda esta jugada en un momento clave fue que, luego de la decisión revertida por Munuera Montero, Xavi se dirigió a una cámara de televisión para decir: “Esto es una vergüenza“. Luego de esto, el Submarino Amarillo marcó dos goles más para la victoria in extremis.

Poco después, a las cámaras de DAZN, explicó por qué tuvo esta reacción. “Al final me van a sancionar. Analizarlo vosotros, no quiero generar más polémica. Sin excusa, pero esa jugada marca el partido. El cuarto árbitro me dice que es penalti claro. Munuera se ha ido al monitor y ha dicho que no. No quiero hablar más, ahí están las imágenes“, comentó.

Xavi Hernández y Barcelona, silbados tras la derrota

Cuando Munuera Montero marcó el final del partido, con triunfo de Villarreal por 5-3, Montjuic se llenó de silbidos. Los hinchas de Barcelona se manifestaron luego de este catastrófico encuentro, que los aleja aún más de la lucha por el título de LaLiga.

En el entretiempo, con el resultado 0-1 en favor de Villarreal, ya se escucharon los primeros pitidos y cuestionamientos al Barça, sobre todo por el rendimiento del equipo y los problemas defensivos. Si bien todo cambió cuando lograron dar vuelta el partido para el 3-2, se volvieron a ver los problemas en la defensa y eso llevó a la derrota.

El público ya se manifestó contra los dirigidos por Xavi, luego de que el andar no es el mejor. Ahora, quedó a 10 puntos del líder Real Madrid, aunque puede quedar a 11 si Girona le gana este domingo a Celta de Vigo (el Barça debe un encuentro). Además, no pudieron ante Real Madrid en la Supercopa y ya quedaron fuera en la Copa del Rey. ¿Qué le queda por pelear? La UEFA Champions League.

Xavi anunció su salida para final de temporada

Tras el partido, antes de comenzar la rueda de prensa, Xavi decidió tomar el micrófono y anunciar su salida de Barcelona, pero para el 30 de junio. “Antes de que me hagáis las pertinentes preguntas quiero anunciar que a partir del 30 de junio no seguiré como entrenador del Barça“, dijo.

Así como lo anunció Jürgen Klopp en Liverpool en las últimas horas, el entrenador del Barça también dejó en claro que se irá a final de campaña. Los motivos también los explicó: “Lo hemos estado hablando con Laporta y con el área deportiva y como culé creo que el club necesita un cambio de dinámica. Como culé, pensando en el club y los jugadores creo que se liberarán y estarán más tranquilos. Pensando como hombre de club creo que lo mejor es irme el 30 de junio. Dicho esto, daré lo máximo de mi los cuatro meses que quedan, creo que podemos hacer una buena temporada y espero que la dinámica cambie“, comentó.