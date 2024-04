El vicepresidente del flamante campeón de la Serie A no quiso dar un nombre, pero confirmó el seguimiento.

Tras la coronación de Inter como campeón de la Serie A después de imponerse nada menos que al Milan por 2-1 en el clásico, Javier Zanetti reconoció que como directiva están atentos al desarrollo de un jugador del fútbol argentino, al que incluso podrían querer sumar para la próxima temporada.

“Si digo un nombre, sale en todos lados y no quiero crear expectativas, sobre todo por respeto a un nombre que podría dar. Estamos muy atentos al fútbol argentino porque tiene una gran materia prima y los que llegan al fútbol italiano suelen adaptarse rápidamente”, dijo el vicepresidente del club ante la consulta que recibió en diálogo con TyC Sports.

“Estamos viendo, porque el año que viene tendremos muchos compromisos, se jugarán muchos más partidos, así que tenemos que tratar que el equipo incorpore algunos jugadores que puedan ser funcionales al proyecto nuestro. El hecho de ganar campeonatos nos obliga a seguir siendo competitivos“, agregó el exjugador de la Selección Argentina.

Aunque Javier Zanetti no quiso dar nombres, es sabido que Inter ha estado monitoreando a dos joyas surgidas de River que participaron del último Mundial Sub 17 como Ian Subiabre y Franco Mastantuono. Recientemente, también se avanzó que hay interés en concretar el fichaje de Nicolás Valentini, quien todavía no acordó la renovación de su contrato con Boca.

El valor de Lautaro Martínez

El vicepresidente del Inter se refirió también al valor que tiene Lautaro Martínez como futbolista y referente del equipo. “Tuvo un año espectacular. No solo por los goles, sino por el compromiso que tiene con el equipo. Es el capitán, el emblema. El aporte que hizo para ganar este campeonato fue muy importante y creo que está entre los mejores atacantes del mundo”, señaló.

Por nivel actual y por todo lo que representa, Zanetti también intentó dar una referencia del valor de mercado del delantero de la Selección Argentina, campeón del mundo en Qatar. “Como está todo hoy, decir un precio podría ser poco o mucho. Está dentro de los mejores delanteros del mundo y su valor es inestimable”, dijo.

Y agregó: “Lautaro está muy feliz con nosotros, al igual que su familia. Ayer lo veía festejar con todos, así que por ese lado (la posibilidad de irse) estamos muy tranquilos. En un plantel con tantos buenos jugadores, es normal que otros buenos equipos se fijen en los nuestros. Pero tenemos la tranquilidad de que él quiere seguir ganando con nosotros“.

Lautaro, en la historia de Inter

El delantero argentino lleva anotados 23 goles en los 29 partidos que disputó con Inter en la Serie A y conquistó este domingo su séptimo título con el club. A sus 26 años, ya es el séptimo máximo goleador de un club de riquísima historia que hoy lo tiene como emblema.