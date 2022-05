A mediados de septiembre del 2021, la noticia daba vueltas al mundo. Soledad Jaimes fichaba para el Napoli italiano y se anunciaba un 17 de septiembre, misma fecha que -en 1984- Martadona debutaba con la camiseta celeste.

Sin embargo, el sueño napolitano se terminó nueve meses después para la delantera argentina, quien en redes sociales comunicó su despedida del club, que perdió la categoría tras el final de la temporada.

"Hoy me despido de este club que seguramente me marcó para el resto de mi vida. Fue todo duro desde el primer día hasta el último día. Lo que puedo decir sin duda es que luchamos hasta el final y no nos rendimos. Incluso si no salió como queríamos, me llevo conmigo muchas cosas positivas sobre mi tiempo aquí en Nápoles", escribió Jaimes.

El equipo finalizó en la 10ma posición (Juventus fue campeón). "Estoy muy triste por no poder darle la salvación y todo lo que soñó esta temporada, pero sé que hicimos lo mejor que pudimos. Desafortunadamente así es el fútbol. Le agradezco desde el fondo de mi corazón la oportunidad que Nápoles me ha dado y por todo el cariño".

En el partido definitorio por el descenso se cruzaron dos argentinas de Selección: por un lado Soledad Jaimes y por el otro, en el Pomigliano fue titular Dalila Ippólito. Fue 3 a 1 a favor de la visita, que mantuvo la categoría.

Sole Jaimes ya tendría todo acordado con su nuevo equipo, que podría ser en Brasil, donde ya tuvo un paso muy importante por el Santos, entre otros equipos.