Ancona no logró presentar la documentación necesaria para continuar en la Serie C de Italia y ahora afronta la desafiliación.

Fue el ex club de Óscar Ruggeri, sufrió problemas económicos y fue desafiliado de Italia

Si bien la temporada en Italia ya terminó, esto no quita que haya novedades de cara al próximo año futbolístico. En este sentido, se conoció la decisión de la Comisión de Supervisión de Clubes de Fútbol Profesional (COVISOC) de desafiliar al Ancona, club de la Serie C del Calcio.

Se trata de una institución con mucha historia en el fútbol italiano. De hecho, Ancona llegó a jugar en la Serie A de Italia en la temporada 2003-04, aunque sólo lo hizo por un año. También es conocido por ser el club en donde jugó durante los años 90, Óscar Ruggeri, campeón del mundo con la Selección Argentina en México 1986.

¿Por qué Ancona fue desafiliado de la Serie C?

El COVISOC anunció que Ancona no será parte de la Serie C en la temporada 2024-25. Pese a que el club había presentado una solicitud, finalmente, este organismo decidió desafiliar esta institución y mandarlo al torneo regional.

Los ‘Dorianos’ tuvieron dificultades para presentar la documentación necesaria que deben presentar todos los clubes para participar de los torneos oficiales del fútbol italiano. Si bien lograron presentar estos papeles, COVISOC rechazó el registro y mandó directamente la desafiliación.

Ancona sufrió varios problemas económicos y hasta tuvo problemas para pagar los últimos salarios de la temporada. Si bien contó con los esfuerzos de la alcaldía de la ciudad, lo cierto es que el organismo regulador de Italia fue totalmente intolerante.

Ancona, jugando contra Milan en la Serie A 2003-04 (IMAGO / Buzzi).

Ancona todavía tiene tiempo para apelar la decisión, aunque deberá presentar los suficientes argumentos para que haya visto bueno. En caso de que se termine de confirmar su desafiliación, el equipo que tomará su lugar es el AC Milan. Es que su equipo Sub 23 podría disputar el torneo, tal como ya lo hacen otras instituciones como Juventus.

Los argentinos que jugaron en el Ancona

Óscar Ruggeri es el argentino más reconocido en la historia del Ancona. Jugó sólo una temporada, la de 1992-1993. En ese equipo, tuvo de compañero a Sergio ‘Ratón’ Zárate, quien también jugó un año.

Otros argentinos que han estado en el Ancona, más cercano en el tiempo, son Nicolás Bruna (ex Unión y Huracán), Cristian Trombetta (ex Tigre, Arsenal y Quilmes, entre otros clubes), Luciano Zavagno (ex Estudiantes y Unión), entre otros.

Fuente: Transfermarkt