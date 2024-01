Noelia Espíndola no renovó con Boca: "Se cierra no de la manera que me hubiera gustado"

“Hoy es un momento muy duro para mi, quizá me falten las palabras, pero lo único que no me va a faltar es el amor que siento por estos hermosos colores de los que soy hincha. Hoy mi etapa se cierra no de la manera que me hubiera gustado, pero es la que me toca en estos momentos”.

Con esas fuertes palabras, Noelia Espíndola se despidió de Boca, tras seis años en el club. La correntina había llegado al club en 2017 luego de un paso anterior por San Lorenzo y de un parate obligado por lesión, fue parte de los planteles que lograron cinco títulos desde la profesionalización del fútbol a mediados del 2019.

A sus 31 años, la Pola se despide del club luego de no renovar contrato tras finalizar su vínculo a fines del 2023, luego de ser parte del equipo que ganó los dos torneos: el inicial y la Copa de la Liga. Sin embargo, la defensora no era titular y jugó apenas un puñado de partidos bajo la dirección técnica de Florencia Quiñones. Con la DT fueron compañeras de Selección y también en San Lorenzo y luego en Boca.

Sin embargo, y pese a que dejará de ser jugadora de la institución, la jugadora seguirá en su cargo en las Inferiores del club. Junto con Clarisa Huber dirigen la Sub 14 de Boca, que a fines del 2023 perdió la final ante River luego de una gran campaña de las Minigladiadoras.

Además de los cinco títulos que sumó en estos años defendiendo los colores de Boca, hay que sumar la Superfinal 2021 ante San Lorenzo y el subcampeonato en la Libertadores 2022. Con San Lorenzo celebró dos veces: en el 2008 y en el 2015.

También suma un título con la Selección: en el 2014 formó parte del equipo que logró la medalla de oro en los Juegos Odesur. Fue parte de plantel sub 20 que fue subcampeón en 2012 y luego jugó en el Mundial de la categoría. Fue su segunda participación, ya que también lo había disputado en el 2008, con 16 años.

“Quiero dar las gracias a todas las personas que esta institución me dio el agrado de conocer, a cada hincha que siempre nos apoyó, a las peñas que siempre nos siguen para que la disciplina dentro del club siga creciendo. Por otro lado me voy contenta por los logros obtenidos con todo este equipo y agradecida a cada parte de las personas que conforman este gran equipo. Utileras, directivos, kinesiólogos, médicos, cuerpo técnico, nutricionista, psicóloga, administrativo. Sin más que decir me voy contenta y pronto nos volveremos a encontrar“, cerró.

Si bien Boca aún no confirmó si habrá más bajas, no sería la única del plantel que disputó la final ante Belgrano que no continuará en la próxima temporada.

Las renovaciones

Tras asegurarse la continuidad de la capitana Miriam Mayorga hasta fines de 2025 y de comenzar la pretemporada en Casa Amarilla, el club comenzó a anunciar a las jugadoras que sí estarán en el 2024: Laurina Oliveros, Andrea Ojeda, Gabriela Barrios, Mariana Gaitán, Yohana Masagli, Nazareth Dos Santos, Eugenia Flores, Melanie Morán, Agustina Arias y Julieta Cruz firmaron sus contratos.

Un viejo refuerzo

Por el momento, el único refuerzo con el que podrá contar Quiñones será Carolina Troncoso. La delantera se había sumado a mediados del 2023 pero sólo para disputar la Copa Libertadores ya que el club había utilizado los tres cupos que tenía disponibles para la competencia local (y que fueron para Eliana Stábile, Camila Gómez Ares y Camila Baccaro).

Ahora, la 7 brava que acompañó al equipo durante los últimos seis meses ya podrá disputar el torneo y estar a disposición de la DT.