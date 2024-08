El momento que el automovilismo argentino esperó durante más de dos décadas finalmente llegó. Este fin de semana, Franco Colapinto estará corriendo el primer Gran Premio de Fórmula 1 completo en los últimos 23 años para un piloto argentino y su actividad en pista comenzó con “buenas sensaciones“.

El cronograma del fin de semana dio inicio este viernes con la Práctica Libre 1 en el Autódromo Internacional de Monza, pactada para tener una hora de duración. Y si bien la prueba se acortó por una bandera roja tras el accidente de Kimi Antonelli, Franco Colapinto pudo dar 23 vueltas en el Williams FW46.

El piloto argentino fue uno de los que más giros completó en Monza, sólo por detrás de Lando Norris (25), Lewis Hamilton (24) y su compañero de equipo, Alex Albon (24). El mejor tiempo de Colapinto fue de 1:22.880, a 1,2 segundos de la punta.

No obstante, fue suficiente para finalizar la tanda en el décimo séptimo puesto, por delante de Esteban Ocon, Nico Hülkenberg y Kimi Antonelli. No obstante, la FP1 suele ser una tanda de toma de contacto y no se busca exprimir al máximo el monoplaza.

Los resultados de la Práctica Libre 1

Max Verstappen se quedó con el mejor tiempo en la primera tanda libre. Aunque

El susto de Franco Colapinto en la FP1

Tras una tanda donde apenas tuvo que corregir unos pequeños inconvenientes, Franco Colapinto tuvo un cierre un tanto complicado, luego de una pequeña travesía por la leca. Similar a lo sucedido con Antonelli, Colapinto se fue de pista en la curva parabólica, la final del circuito de Monza.

Sin embargo, el piloto argentino logró controlar el FW46 antes de chocar contra las protecciones y llevar el monoplaza hasta el box sin mayores complicaciones para ponerle fin a su primera toma de contacto con la pista.

Franco Colapinto pisó la leca en la FP1 pero sin mayores consecuencias para el FW46.

Cómo sigue el fin de semana para Franco Colapinto

La próxima marca en el cronograma es la Práctica Libre 2, que se correrá desde las 12 del mediodía de este mismo viernes. Ya el sábado, el primer turno será para la Práctica Libre 3, desde las 07:30hs y a las 11 de la mañana, puntual, se pondrá en marcha la prueba de clasificación.

Con ello todo quedará listo para la primera carrera de Franco Colapinto en Fórmula 1, el domingo desde las 10:00hs.

¿Cómo ver a Franco Colapinto en la Fórmula 1?

Todas las carreras de Franco Colapinto en la Fórmula 1 se pueden ver en vivo a través de la plataforma Disney+.