El estreno histórico de Franco Colapinto en la Fórmula 1 no solo estuvo marcado por su producción deportiva en el Gran Premio de Monza, que cerró con una mucho más que digna decimosegunda posición en la carrera del domingo, sino también por sus descontracturados intercambios con la piloto y periodista Christine GZ que dispararon su popularidad mucho más allá de suelo argentino.

Todo comenzó durante su primera ronda de atención a la prensa en el paddock, dos días antes de la carrera, cuando al intervenir la nacida en India, con nacionalidad italiana y española, tuvo lugar un ida y vuelta que se volvió viral. Y es que fue casi un coqueteo en vivo y en directo, iniciado por el piloto de la escudería Williams pero en el que la periodista de la Cadena DAZN no se achicó.

Mucho se generó a partir de entonces, incluso los rumores de la invitación a una cita por parte de Colapinto. La propia Christine Giampaoli Zonca se encargó de revelar recientemente algunos detalles del detrás de escena, en diálogo con Radio La Red.

“Siempre lo digo, que hacía falta un poco de aire fresco. Ya saben que en la Fórmula 1 es todo muy estricto, muy serio… Y alguien que dice lo que piensa y es muy simpático pues siempre es bienvenido”, empezó diciendo con diplomacia.

Sin embargo, pronto notó que la intención de sus entrevistadores era saber si había sucedido algo más. Por ejemplo, si la había invitado a tomar unas cervezas. “No, no, no… La verdad que lo conocí porque en el paddock estaba toda su familia arropándolo; su padre que es un capo, su mánager, sus sponsors, sus amigos y fue muy divertido. Estaba la risa, pero ahí quedó la cosa”, explicó.

Pero al ser consultada sobre si Franco Colapinto podría tener oportunidad de cita futura, volvió a responder con la picardía de aquel primer ida y vuelta viral con el piloto: “Es lindo, yo creo que él lo sabe. No pasa nada. Nosotros estamos trabajando. Me están intentando sacar cosas”, dijo.

Christine analizó la performance de Colapinto

Altamente calificada para hacer un análisis del estreno de Franco Colapinto en la Fórmula 1, no solo por ser también piloto sino además por trabajar en una de las cadenas más importantes entre las que cubren la categoría de élite del automovilismo mundial, Christine GZ dio su opinión.

“Su debut fue impecable. Largar en el puesto 18 y llegar en el 12, creo que no se puede pedir nada más. Además, no sé si escucharon la nota con Fernando Alonso, que dijo que no sabía que había quedado atrás suyo, sino lo dejaba pasar”, manifestó.