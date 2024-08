No se vio: el nuevo encuentro entre Franco Colapinto y Christine GZ en el paddock de Monza

Franco Colapinto tuvo un nuevo encuentro con la cronista de televisión y piloto de carreras, Christine GZ. El piloto argentino concedió varias entrevistas al ser el nuevo piloto de la parrilla en la Fórmula 1. Una de las charlas que se volvió viral fue la que protagonizó con la presentadora hispano-italiana. Ahora, ambos protagonizaron un nuevo cruce en donde hubo una promesa.

Christine GZ (su nombre completo es Christine Giampaoli Zonca) trabaja para la cadena DAZN de España, que tiene las transmisiones de la Fórmula 1 en dicho país. Ella se encarga de las entrevistas a los pilotos en el paddock de cada circuito. Cuando fue el momento de cruzarse con Colapinto, éste la sorprendió con sus palabras.

“Sí, estoy en una nube. Gracias por hacerme una nota. Tenía muchas ganas de que me hagas una nota vos. Me contaron que sos muy divertida, muy graciosa”, le dijo. A partir de ahí, se generó un boom en redes sociales por este particular cruce. Ahora, hay nuevo capítulo.

El nuevo encuentro entre Franco Colapinto y Christine GZ

Antes de la primera práctica del Gran Premio de Monza, hubo un nuevo encuentro entre los pilotos. La propia cronista de DAZN reveló qué se dijeron en dicho cruce en el paddock.

“Le dije: ‘Oye, la que me liaste’. Fue muy simpático porque me dijo: ‘Si solo dije la verdad’. Me comentó que después haremos una foto, una selfie, para ya reventar las redes así mis jefes acá estarán muy contentos”, comentó Christine GZ en la transmisión del mencionado canal.

En el nuevo encuentro se pudo notar la complicidad que existe entre el argentino y la hispano-italiana, además de un abrazo en medio de los comentarios. También se vio a un colaborador de Williams, cómplice de la situación.

¿Cómo le fue a Franco Colapinto en la práctica 1 del Gran Premio de Monza?

A la hora de subirse al monoplaza por primera vez como piloto de la Fórmula 1, Franco Colapinto cumplió una buena tarea al terminar en el puesto 17 con su Williams. Lo más importante es que no dañó el auto, pese a que tuvo un despiste en la curva parabólica de Monza. No chocó contra el muro, pese a que estuvo muy cerca y pudo volver a pista para terminar la sesión.