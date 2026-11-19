Las últimas semanas de Franco Colapinto fueron intensas tras bambalinas. Más allá de las carreras que disputó últimamente a bordo del Alpine, varios rumores se establecieron alrededor de su imagen y se instalaron posibles movimientos de cara al futuro, sobre todo relacionados a un regreso a Williams.

De hecho, James Vowles, jefe de equipo, fue consultado recientemente sobre la posibilidad de este regreso:“La respuesta es corta: sí”, destacó, aunque no dio detalles de cuándo podría suceder ese retorno.

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Lo cierto es que, luego de este testimonio, el agente de Colapinto, Jamie Campbell-Walter, habló con Infobae y dejó contundentes declaraciones respecto al futuro del argentino. “Ser piloto de F1 es formar parte de una comunidad y, si bien hemos tenido muchos problemas este año que no tuvieron nada que ver con Franco, aprendimos a afrontarlos de manera profesional, en particular a Alpine, a su compañero de equipo y también a él mismo, porque no estamos aquí a corto plazo”.

En sintonía, agregó: “Estamos aquí a largo plazo, y tenemos que asegurarnos de que el futuro a largo plazo de Franco esté garantizado. Y hay muchas cosas que tienes que hacer entre bastidores para asegurarte de que eso ocurra”.

Desde 2019 junto a su pareja representan a Colapinto y cuenta que “vivimos una historia increíble con Franco. Aquí estamos hoy. Así que ha sido un viaje fantástico y con muchos altibajos y algunos momentos realmente difíciles”. El fenómeno generado por su pupilo parece no tener techo al punto de ser el motor para una posible vuelta de la F1 al país “Hay conversaciones sobre el potencial de un Gran Premio de Argentina, y creo firmemente que eso solo es posible por todo lo que hicimos en el pasado con Franco y por el hecho de que él es piloto de Fórmula 1″.

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Cabe destacar que el asiento de Colapinto en Alpine está garantizado para el 2027, donde también ingresará en el tercer año de la cesión que Williams estableció por cinco temporadas en el equipo con sede en Enstone.

Las frases del representante de Colapinto sobre su presente

Jamie Campbell-Walter habló de la actualidad de Franco, en la que señaló: “Hemos tenido un comienzo difícil y fue su primera completa. Franco definitivamente ha madurado a lo largo del año. Ha aprendido lo que es ser piloto de Fórmula 1“.

En adición, el escocés expresó: “Mucha gente solo mira lo que pasa en la pista. Por supuesto, ser piloto de F1 es mucho más que conducir en el circuito. Está el aspecto comercial, el de relaciones públicas, el de marketing, ser un jugador de equipo”.

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¿Cómo le fue a Colapinto anteriormente en Las Vegas?

2024 : Franco Colapinto corrió por primera vez en este circuito y terminó 14° con la escudería Williams.

: Franco Colapinto corrió por primera vez en este circuito y terminó 14° con la escudería Williams. 2025: En su segunda aparición en Las Vegas, Colapinto finalizó 15° con Alpine.

Horarios del GP de Las Vegas

Jueves 19 de noviembre

Práctica Libre 1 – 21:30

Viernes 20 de noviembre

Práctica Libre 2 – 01:00

Práctica Libre 3 – 21:30

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Sábado 21 de noviembre

Clasificación – 01:00

Domingo 22 de noviembre