El jefe de equipo de Williams confirmó el regreso de Franco Colapinto: “La respuesta es sí”

El piloto argentino está cedido en Alpine por cinco años y James Vowles espera contar con él nuevamente en un futuro.

El futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 parece estar asegurado por varios años. Si bien el argentino tiene contrato confirmado en Alpine solamente hasta 2027, lo cierto es que este se puede renovar en base al rendimiento que tenga la temporada que viene y ahora Williams también mostró su deseo de volver a tenerlo en sus filas.

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Colapinto se encuentra en Alpine a préstamo de Williams y el jefe de equipo de la escudería de Grove –James Vowles- confirmó en una entrevista con Infobae que quieren al piloto pilarense. Sin embargo, evitó dar una fecha concreta.

Al ser consultado sobre la posibilidad del regreso de Franco Colapinto a Williams, Vowles fue contundente: “La respuesta es corta: sí”. No obstante, ante la pregunta de cuándo se concretaría la vuelta, solo reaccionó riéndose.

Franco Colapinto habla con un integrante del equipo Williams en el paddock (Getty Images)

Así está la parrilla 2027 de la Fórmula 1

Racing Bulls: Lawson – Lindblad

Lawson – Lindblad Red Bull: Verstappen – Hadjar

Verstappen – Hadjar McLaren: Piastri – Norris

Piastri – Norris Ferrari: Hamilton – Leclerc

Hamilton – Leclerc Alpine: Colapinto – Gasly

Colapinto – Gasly Mercedes: Antonelli – Russell

Antonelli – Russell Aston Martin: Alonso – Stroll

Alonso – Stroll Williams: Albon – Sainz

Albon – Sainz Audi: Hulkenberg – Bortoleto

Hulkenberg – Bortoleto Cadillac: Bottas – Pérez

Bottas – Pérez Haas: Camara – sin confirmar

En síntesis

Franco Colapinto tiene contrato confirmado a préstamo con Alpine hasta 2027 .

tiene contrato confirmado a préstamo con hasta . James Vowles , jefe de Williams , confirmó que desean el regreso del piloto.

, jefe de , confirmó que desean el regreso del piloto. Alpine conformará su parrilla para 2027 con Colapinto y Gasly.