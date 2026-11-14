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El jefe de equipo de Williams confirmó el regreso de Franco Colapinto: “La respuesta es sí”

El piloto argentino está cedido en Alpine por cinco años y James Vowles espera contar con él nuevamente en un futuro.

Franco Colapinto, en su etapa como piloto de Williams
© Getty ImagesFranco Colapinto, en su etapa como piloto de Williams

El futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 parece estar asegurado por varios años. Si bien el argentino tiene contrato confirmado en Alpine solamente hasta 2027, lo cierto es que este se puede renovar en base al rendimiento que tenga la temporada que viene y ahora Williams también mostró su deseo de volver a tenerlo en sus filas.

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Colapinto se encuentra en Alpine a préstamo de Williams y el jefe de equipo de la escudería de Grove –James Vowles- confirmó en una entrevista con Infobae que quieren al piloto pilarense. Sin embargo, evitó dar una fecha concreta.

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Al ser consultado sobre la posibilidad del regreso de Franco Colapinto a Williams, Vowles fue contundente: “La respuesta es corta: sí”. No obstante, ante la pregunta de cuándo se concretaría la vuelta, solo reaccionó riéndose.

Franco Colapinto habla con un integrante del equipo Williams en el paddock (Getty Images)

Franco Colapinto habla con un integrante del equipo Williams en el paddock (Getty Images)

Así está la parrilla 2027 de la Fórmula 1

  • Racing Bulls: Lawson – Lindblad
  • Red Bull: Verstappen – Hadjar
  • McLaren: Piastri – Norris
  • Ferrari: Hamilton – Leclerc
  • Alpine: Colapinto – Gasly
  • Mercedes: Antonelli – Russell
  • Aston Martin: Alonso – Stroll
  • Williams: Albon – Sainz
  • Audi: Hulkenberg – Bortoleto
  • Cadillac: Bottas – Pérez
  • Haas: Camara – sin confirmar
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En síntesis

  • Franco Colapinto tiene contrato confirmado a préstamo con Alpine hasta 2027.
  • James Vowles, jefe de Williams, confirmó que desean el regreso del piloto.
  • Alpine conformará su parrilla para 2027 con Colapinto y Gasly.
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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