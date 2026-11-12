La impresionante inversión que involucra a Alpine y Colapinto en la Fórmula 1

Un porcentaje de la escudería francesa podría cambiar de manos y los inversores se llevarían una imponente cifra.

Alpine está enfocado en cerrar la temporada 2026 de la Fórmula 1 con los mejores resultados posibles y Franco Colapinto quiere volver a sumar puntos en este tramo final. Mientras tanto, casi un cuarto de las acciones de la escudería podrían cambiar de manos pronto.

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Es que el medio Sportico adelantó que Otro Capital, que posee el 24% de Alpine desde 2023, aceleró para desprenderse de su parte del equipo y realizó un movimiento clave para acercarse a la venta.

El grupo inversor contrató a BDT y MSD Partners como asesores para explorar las propuestas de venta. Hasta el momento, no hay datos oficiales sobre los posibles compradores, pero podría cambiar el rumbo del equipo si es que el nuevo dueño tiene el perfil deportivo y la experiencia como para tomar decisiones.

Otro Capital se marcharía de la F1 con grandes ganancias

En 2026, el grupo inversor que cuenta con figuras como Ryan Reynolds, Rob McElhenney, Travis Kelce, Michael B. Jordan, Patrick Mahomes, Anthony Joshua, Rory McIlroy, Trent Alexander-Arnold y Juan Mata, entre otros, ingresó a la F1 en 2023 al desembolsar 216 millones de dólares.

Tras cumplir con los 3 años de estadía que demanda la FIA para poder desprenderse de acciones, Otro Capital podría venderlas ahora por el triple de lo que invirtió en aquel entonces. Un negocio redondo.

Cuándo se reanuda la Fórmula 1

Tras la triple fecha en Austin, México y Brasil, la Fórmula 1 regresará a Estados Unidos para comenzar a definir la temporada. Será nada menos que en el Gran Premio de Las Vegas, el domingo 22 de noviembre.

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