Desde su primer día en la Fórmula 1, Franco Colapinto y Christine GZ fueron noticia por la buena química que mostraron en cada entrevista. Luego de tres carreras y varios cruces delante de las cámaras, la periodista reveló que tuvo una salida con el piloto y dio detalles del suceso.

“El otro día fuimos a jugar al pádel“, reveló la española en diálogo con DEPORTV y agregó: “Fue muy divertido, ya lo ven, es tan amable tan natural que se ríe por todo. Son todos, él y sus managers, muy buena gente. Es increíble encontrarse a gente así en la Fórmula 1“.

“Sabemos es un mundo muy estricto y complicado. Ver este tipo de gente que entra que es tan como nosotros, es bueno“, valoró Christine, que se refirió a la buena onda con la que se manejan en las entrevistas: “Somos muchísimos periodistas en la misma fila y todos tenemos que preguntar algo diferente, es complicado conectar con ellos. Él siempre dice lo que piensa, con su palabra muy genuina, así que es muy fácil conectar con él“.

Más de Christine GZ hablando de Colapinto

En la misma nota, la periodista reveló qué es lo que piensan de Franco Colapinto en la intimidad de la Fórmula 1: “Solo se oyen cosas buenas. Todo el mundo lo está viendo, está aguantando y lo hace mejor que su compañero (Alexander Albon) que es un chico que tiene muchísimos años en la Fórmula 1, un veterano”.

“La cosa está apretada para el año que viene. Ojalá siga igual así demuestra que él se merece estar ahí. Hay muchos rumores por el único asiento que hay el próximo año. La largada de Singapur que fue espectacular, eso da hasta un punto más”, expresó sobre la chance de volver a ver a Franco en la F1 en 2025.

Además, habló del furor que hay por su aparición: “Me encuentro gente esperando a los pilotos y todos me preguntan por Franco. Es buenísimo. El otro día me paré a hablar con dos argentinos que me contaban que jamás en su vida habían visto una carrera de Fórmula 1 y sacaron boletos para ir a verlo a Singapur desde Argentina. Increíble”.

Cómo fue el primer ida y vuelta de Franco Colapinto y Christine GZ

Todo comenzó antes de la primera carrera de Colapinto en la Fórmula 1, cuando se preparaba para su estreno en Monza. “Enhorabuena, claramente. Estarás en una nube, ¿no?”, lo recibió ella. Pero Franco interrumpió su respuesta para hacerle saber cuánto había esperado por ese encuentro: “Sí, estoy en una nube. Gracias por hacerme una nota. Tenía muchas ganas de que me hagas una nota vos. Me contaron que sos muy divertida, muy graciosa”, le respondió.

Lejos de intimidarse con la inesperada confesión del piloto argentino, Christine le devolvió el elogio. “Gracias. La verdad he visto muchas entrevistas tuyas y he dicho ‘este chico me va a caer bien’”, retrucó la periodista de DAZN. “¿Qué entrevistas habrás visto?”, se preguntó él. “Ya te lo cuento luego. No creo que se pueda a cámara”, respondió ella.

Al día siguiente, volvieron a encontrarse y ella lo encaró. “Le dije: ‘Oye, la que me liaste’. Fue muy simpático porque me dijo: ‘Si solo dije la verdad’. Me comentó que después haremos una foto, una selfie, para ya reventar las redes así mis jefes acá estarán muy contentos”, comentó Christine GZ en la transmisión del mencionado canal.