Luego de sus primeras tres carreras, Franco Colapinto dejó una gran impresión en la Fórmula 1 y todavía tiene mucho para dar hacia el final de la temporada. A menos de dos semanas del Gran Premio de Estados Unidos, en el Circuito de las Américas, el piloto argentino dio una extensa entrevista en la que repasó su actualidad.

En El Hormiguero, el de Pilar abrió la charla con un regalo especial para Pablo Motos, el conductor del programa. “Me dijeron que andás mucho en moto. La hacés honor a tu apellido. Cómo no corro más en Fórmula 2 te traje un regalo“, explicó Colapinto.

El argentino sorprendió a Motos con su casco de Fórmula 2, la competencia desde la que dio el salto a la máxima categoría. Luego, prometió firmárselo y le pidió que lo pusiera en un lugar especial de su casa.

En cuanto a su arribo a la Fórmula 1, volvió a entregar palabras de agradecimiento para Bizarrap, figura clave para conseguir los patrocinadores que precisaba para tomar la plaza en Williams.

“Bizarrap es un grande. Como artista es un crack. Una leyenda argentina, lo está haciendo muy bien. Es el número uno en lo que hace, yo quería hacerlo en lo mío. Es un pibe con los pies en la tierra, súper humilde y amable”, comenzó.

Y dio detalles sobre los primeros acercamientos: “A ciegas me dijo ‘decime lo que necesitás, te doy una mano, relájate que vas a llegar’. Me impresionó porque es una persona súper famosa que sale en todos lados. Me dio una mano enorme para llegar. Súper agradecido con él”.

El comentario de Colapinto sobre Alonso que hizo reír a todos

Dialogando sobre el día a día en la máxima categoría del automovilismo, específicamente en los entrenamientos de cuello, Colapinto lanzó sobre el piloto español: “Fernando Alonso tiene un cuello de la puta madre”.

Y se quejó de los ejercicios para fortalecer ese área: “Es desagradable. Además, es lo menos sexy. Tenés un coso en la cabeza que parece que te ponen un bozal y te tiran. Tenés el cuello que se va a la mierda y después te queda dolor en las cervicales. A la noche quedás como Robocop. Después que te quede el cuello muy grande que te sale de las orejas es asqueroso. Parecés un rugbier, más que un piloto de Fórmula 1”.

El volante, de lo más complicado de la Fórmula 1

En cuanto al salto de categoría, el de Pilar destacó lo difícil que es adaptarse al volante de los monoplaza de la F1: “Es un quilombo. Hay muchos botones que la idea es no tocarlos. Va muy rápido, al principio estás medio desacostumbrado y cuesta estar enfocado en qué tocar.

“Después tenés a un chabón en la radio hablando cada 5 segundos y al principio no podía andar ni por lo gris. Un francés me hablaba y no le entendía nada por el acento. Hacía lo que podía para entender qué botón apretar”, dijo sobre las indicaciones desde el box.

Cuándo es la próxima carrera de la Fórmula 1

Tras casi un mes de receso, Franco Colapinto volverá a ver acción en el Gran Premio de Estados Unidos, que se disputa en el Circuito de las Américas de Texas entre el viernes 18 de octubre y el domingo 20.