Max Verstappen tiene apenas 28 años, aunque ya es el octavo piloto con mayor edad dentro de la categoría y está por ingresar a su temporada 12 dentro de la Fórmula 1. El cuatro veces campeón del mundo todavía tiene mucha carrera por delante, pero ya empieza a explorar y pensar en sus posibilidades una vez que decida colgar los guantes.

Y si bien todavía ese momento no llega y su foco está puesto en iniciar una nueva temporada con Red Bull Racing en el comienzo de una nueva era dentro de la categoría, Max Verstappen tiene clara una cosa: una vez que se retire, no quiere volver a la Fórmula 1. Al menos no desde otro rol.

Consultado en el podcast On the Racetrack por sus intereses más allá de correr, Max fue contundente: “Correr, pero no sólo correr, ni siquiera tengo que ser yo el que corra. Por ejemplo, uno de mis grandes objetivos es lograr que un piloto de simulador llegue al mundo real“.

“Es algo que ya ha pasado, incluso este mismo año, y es alguien que lo está haciendo realmente bien. Pero quiero hacer crecer ese proyecto de forma natural, porque es algo que disfruto y mucho“, continuó. Y allí fue cuando se refirió a su futuro luego de la F1.

Verstappen está fuertemente involucrado en el mundo del simracing, donde compite y tiene un equipo.

“Y un futuro fuera de la Fórmula 1 también, porque si bien me gusta estar en la Fórmula 1 como piloto, jamás volvería a la Fórmula 1 en un rol directivo, me veo en otra categoría, como las carreras de resistencia”, sentenció Verstappen. “Lo que sí me veo haciendo es creando oportunidades para jóvenes pilotos que no tienen los fondos o los recursos para subirse a un auto en el mundo real, y tratar de darles la oportunidad de dar ese paso desde el simulador“, concluyó.

Verstappen tiene su propio equipo de simracing, incluso ha competido en carreras de resistencia a lo largo de los años y en el mismo fin de semana en el que disputaba Grandes Premios de la Fórmula 1.

De hecho, Chris Lulham, su compañero de auto en Nurburgring, donde Verstappen corrió su primera carrera de Endurance profesional, viene también del mundo del sim racing, y es ganador general de las 24 Horas de Nürburgring de iRacing y las 24 Horas de Le Mans Virtual.

Chris Lulham, con quien corrió en Nurburgring, también viene del Simracing.

En síntesis