El Gran Premio de Singapur 2026 podría empezar a encaminar seriamente la consagración de Andrea Kimi Antonelli en el Mundial de Pilotos de la Fórmula 1. El italiano es el líder indiscutido del campeonato a falta de siete carreras y en las últimas horas se dio a conocer que su escolta, George Russell, deberá penalizar en Marina Bay.
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El piloto británico de Mercedes quedó a 84 puntos de su compañero de equipo tras su abandono en Malasia y ahora largará desde el fondo en Singapur por exceder el límite de cambios de unidad de potencia. En este contexto, si Kimi hace una buena carrera en Singapur llegará a Austin con chances matemáticas de ser campeón.
Si bien Mercedes tiene un auto potente, lo cierto es que el Circuito Urbano de Marina Bay es uno de los peores del calendario para adelantar y es un hecho que Russell tendrá una carrera cuesta arriba. Además, es importante mencionar que la penalización no se aplica a la Sprint.
Andrea Kimi Antonelli y George Russell en el podio de Zandvoort (Getty Images)
Kimi Antonelli puede convertirse en el campeón más joven de la F1
Por ahora el récord le pertence a Sebastian Vettel, quien se consagró campeón con Red Bull en 2010 con 23 años y 134 días. Sin embargo, Kimi Antonelli tiene apenas 20 años y está a un paso de obtener el título.
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La tabla de posiciones del Mundial de Pilotos 2026
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 320 puntos
- George Russell (Mercedes) – 236 puntos
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 214 puntos
- Charles Leclerc (Ferrari) – 191 puntos
- Lando Norris (McLaren) – 188 puntos
- Max Verstappen (Red Bull) – 188 puntos
- Oscar Piastri (McLaren) – 128 puntos
- Isack Hadjar (Red Bull) – 96 puntos
- Liam Lawson (Racing Bulls/Red Bull) – 65 puntos
- Pierre Gasly (Alpine) – 41 puntos
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 38 puntos
- Franco Colapinto (Alpine) – 27 puntos
- Oliver Bearman (Haas) – 20 puntos
- Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos
- Esteban Ocon (Haas) – 7 puntos
- Nico Hülkenberg (Audi) – 7 puntos
- Carlos Sainz (Williams) – 7 puntos
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 7 puntos
- Alexander Albon (Williams) – 5 puntos
- Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – 1 punto
- Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
- Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
- Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos