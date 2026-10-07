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Mundial servido para Antonelli: George Russell deberá penalizar en el GP de Singapur

El piloto británico de Mercedes se verá obligado a cambiar su motor en Marina Bay y largará desde el fondo en la carrera.

George Russell, piloto de la escudería Mercedes
© Getty ImagesGeorge Russell, piloto de la escudería Mercedes

El Gran Premio de Singapur 2026 podría empezar a encaminar seriamente la consagración de Andrea Kimi Antonelli en el Mundial de Pilotos de la Fórmula 1. El italiano es el líder indiscutido del campeonato a falta de siete carreras y en las últimas horas se dio a conocer que su escolta, George Russell, deberá penalizar en Marina Bay.

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El piloto británico de Mercedes quedó a 84 puntos de su compañero de equipo tras su abandono en Malasia y ahora largará desde el fondo en Singapur por exceder el límite de cambios de unidad de potencia. En este contexto, si Kimi hace una buena carrera en Singapur llegará a Austin con chances matemáticas de ser campeón.

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Si bien Mercedes tiene un auto potente, lo cierto es que el Circuito Urbano de Marina Bay es uno de los peores del calendario para adelantar y es un hecho que Russell tendrá una carrera cuesta arriba. Además, es importante mencionar que la penalización no se aplica a la Sprint.

Andrea Kimi Antonelli y George Russell en el podio de Zandvoort (Getty Images)

Andrea Kimi Antonelli y George Russell en el podio de Zandvoort (Getty Images)

Kimi Antonelli puede convertirse en el campeón más joven de la F1

Por ahora el récord le pertence a Sebastian Vettel, quien se consagró campeón con Red Bull en 2010 con 23 años y 134 días. Sin embargo, Kimi Antonelli tiene apenas 20 años y está a un paso de obtener el título.

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La tabla de posiciones del Mundial de Pilotos 2026

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) – 320 puntos
  2. George Russell (Mercedes) – 236 puntos
  3. Lewis Hamilton (Ferrari) – 214 puntos
  4. Charles Leclerc (Ferrari) – 191 puntos
  5. Lando Norris (McLaren) – 188 puntos
  6. Max Verstappen (Red Bull) – 188 puntos
  7. Oscar Piastri (McLaren) – 128 puntos
  8. Isack Hadjar (Red Bull) – 96 puntos
  9. Liam Lawson (Racing Bulls/Red Bull) – 65 puntos
  10. Pierre Gasly (Alpine) – 41 puntos
  11. Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 38 puntos
  12. Franco Colapinto (Alpine) – 27 puntos
  13. Oliver Bearman (Haas) – 20 puntos
  14. Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos
  15. Esteban Ocon (Haas) – 7 puntos
  16. Nico Hülkenberg (Audi) – 7 puntos
  17. Carlos Sainz (Williams) – 7 puntos
  18. Fernando Alonso (Aston Martin) – 7 puntos
  19. Alexander Albon (Williams) – 5 puntos
  20. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – 1 punto
  21. Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
  22. Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
  23. Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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